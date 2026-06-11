「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回のピンチを鮮やかに切り抜けた。５回まで１失点に抑え、自身５連勝の権利を呼び込んだ。

この日は正捕手のスミスが首の張りを訴えて欠場が続いており、ラッシングと今季初のバッテリーを組んだ。ＰＮＣパークではキャリア初登板となった中、先頭のホーウイッツに２球目のフォーシームで詰まらせた。だが打球は三塁後方にポトリ。いきなり先頭打者を出塁させると、続くロウにはストレートの四球で歩かせてしまった。

いきなりのピンチでギアを上げ、レイノルズの３球目に１００マイルを計測。５球目の内角１００・２マイルで空振り三振に仕留めた。続くオハーンもアウトローの９９マイルで空振り三振。２死にこぎつけると、最後はゴンザレスを９９マイルで右飛にねじ伏せ、スコアボードにゼロをともした。

二回は先頭を１球で左飛に打ち取ったが、続くキャリハンにはフルカウントから四球を与えた。マンガムは投ゴロに打ち取るも併殺を狙った二塁送球が大きくそれた。ベッツがうまく処理して一塁をアウトにし、最悪の事態は免れた大谷。２イニング連続で得点圏に走者を置いたが、トリオーロを内角スライダーで中飛に打ち取った。

第２打席で１２号弾がホームランキャッチで阻まれた直後の三回のマウンド。簡単に２死を奪ったが、レイノルズを死球で歩かせてしまった。それでもオハーンを右飛に打ち取り、序盤３イニングで毎回走者を出しながらも無失点に抑えた。

味方打線が２点を先制した直後の四回、簡単に２死を奪った。だがメジャー２年目のキャリハンにフォーシームを完璧にとらえられた。打球は右翼席場外に消える飛距離１３０メートルの確信弾。５登板ぶりの被弾で１点差に迫られ、なおも２死二塁のピンチを背負ったが、この日最速となる１０１マイルを投じ、空振り三振で最少失点で切り抜けた。五回はこの試合初めての三者凡退に抑え、自身５連勝の権利を呼び込んだ。

六回にウォードが満塁弾を放ち、一気に５点リードへと状況が変わった。直後のマウンドで先頭に右前打を浴びた直後、右手中指を気にするしぐさを見せた。これにラッシングが気づき、トレーナーがマウンドへ。前回登板でロバーツ監督が中指にマメのような水疱ができていると明かしていたが、続投。次打者を三ゴロ併殺打に仕留めたかに思われたが、チャレンジで一塁セーフへ判定が覆った。それでも続くロドリゲスを三ゴロ併殺打に打ち取り、クオリティースタートの基準となる６回を８１球で投げきった。

大谷は試合前時点で１０試合に先発し、６勝２敗、防御率０・７４をマーク。５月１３日のジャイアンツ戦から自身４連勝をマークしており、投打同時出場を果たした直近３ゲームではバットでも２戦連続の先頭打者アーチを放つなど、自らを援護していた。