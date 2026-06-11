HOTEL THE MITSUI KYOTO、30年の歴史を誇る米旅行専門誌の「トリプル・クラウン」を獲得
三井不動産リゾートマネジメントは6月5日、米国の旅行専門誌『コンデナスト・トラベラー』が2026年6月に発表した新アワード「トリプル・クラウン(Triple Crown)」を「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が獲得したことを発表した。
『コンデナスト・トラベラー』が発表した新たなアワード「トリプル・クラウン」を獲得
同アワードは、30年の歴史を誇る同誌を代表する「ホットリスト」「ゴールドリスト」「リーダーズ・チョイス・アワード」の3つすべてに選出された世界の優れたホテルを称えるもので、日本からは8ホテルが選ばれた。
同ホテルは、三井総領家の邸宅跡地に2020年11月3日に誕生し、「日本の美しさと−EMBRACING JAPAN'S BEAUTY−」というブランドコンセプトのもとで独自の体験やサービスを提供してきた。今回の選出は、世界中の読者や編集部から高い評価が長年継続した成果であり、同ホテルは今後も特別な体験と心温まるおもてなしの提供に努めていくとしている。
『コンデナスト・トラベラー』が発表した新たなアワード「トリプル・クラウン」を獲得
同アワードは、30年の歴史を誇る同誌を代表する「ホットリスト」「ゴールドリスト」「リーダーズ・チョイス・アワード」の3つすべてに選出された世界の優れたホテルを称えるもので、日本からは8ホテルが選ばれた。
同ホテルは、三井総領家の邸宅跡地に2020年11月3日に誕生し、「日本の美しさと−EMBRACING JAPAN'S BEAUTY−」というブランドコンセプトのもとで独自の体験やサービスを提供してきた。今回の選出は、世界中の読者や編集部から高い評価が長年継続した成果であり、同ホテルは今後も特別な体験と心温まるおもてなしの提供に努めていくとしている。