◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、両軍無得点の３回２死一塁の２打席目に本塁打性の当たりを放ったが、左翼手のレイノルズにスーパーキャッチで阻まれ、１２号は幻となった。

パイレーツの先発は、メジャー２年目右腕のジャレド・ジョーンズ投手（２４）。昨年６月４日（同５日）に対戦した際は２三振を喫するなど、３打数無安打に抑え込まれ、今季初対戦だった。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は、フルカウントから内角低めのスライダーで空振り三振を喫した。

１回裏のマウンドは先頭のホルウィッツに三塁と左翼の間にポトリと落ちる不運な安打を許すと、２番のラウにも四球。今季初めて初回に先頭から２者連続出塁を許したが、無死一、二塁で２者連続三振を奪うなど初回から最速１００・２マイル（約１６１・３キロ）を計測するなど後続を抑えて無失点で切り抜けた。２回も１死から四球を与えたが先取点は与えなかった。

両軍無得点、３回２死一塁の２打席目は、フルカウントから９９・４マイル（約１６０・０キロ）に反応。逆方向に飛距離３７５フィート（約１１４メートル）でうまくはじき返し、左翼席へ一直線だったが、左翼手のレイノルズが手を目いっぱいに伸ばしてホームランキャッチで左飛となった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地球場のうちドジャースタジアムなど２５球場で本塁打だった当たりだったが、好捕に阻まれ、敵地は騒然となった。

大谷は６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦で１１号を放ってから２試合本塁打はなし。それでも３試合連続安打はマークし、試合前の時点で６月は２９打数１３安打の打率４割４分８厘、１本塁打、６打点と好成績を残し、ＯＰＳ・９３８は前日終了時点でリーグトップだった。

投手としても、試合前の時点で６勝２敗、防御率０・７４。この試合で７回を投げれば規定投球回に到達する。