キル フェ ボンのトマトタルトが今年も登場！甘さ際立つ限定スイーツに注目

フルーツタルト専門店として人気のキル フェ ボンから、昨年大きな話題を集めた「“OSMIC フルーツミニトマト10”のタルト」が今年も登場します。2026年6月16日より、グランメゾン銀座・青山・横浜の3店舗限定で販売。フルーツのような甘さを持つ高糖度トマトを贅沢に使用した一品は、スイーツ好きはもちろん、新しい味わいを求める方にもおすすめです。夏だけの特別なタルトをぜひ味わってみてください。

フルーツのような甘さが魅力の限定タルト

「“OSMIC フルーツミニトマト10”のタルト」は、糖度10を誇る高糖度フルーツミニトマトを主役にした期間限定スイーツです。

使用されるOSMICフルーツミニトマトは、一般的なフルーツトマトを上回る甘さと豊かな香りが特長。青臭さが少なく、まるでフルーツを食べているかのような味わいが楽しめます。

タルトにはコク深いクリームを合わせ、甘みと旨みを引き立てる絶妙なバランスを実現。

昨年の販売時には「キル フェ ボンがトマトのタルト！？」とSNSやニュースでも話題となり、多くのファンを魅了しました。

“OSMIC フルーツミニトマト10”のタルト

価格：ピース880円（税込）／ホール（21cm）7,041円（税込）

販売期間：2026年6月16日（火）～7月17日（金）予定

販売店舗：グランメゾン銀座／青山／横浜

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素材の魅力を引き出すこだわり

このタルトのおいしさを支えているのは、素材を活かすための丁寧な工夫です。

まず、生地にはトマトペーストを練り込み、ほのかな酸味をプラス。バターの風味と調和しながら、最後までトマトの存在感を感じられる仕上がりになっています。

さらに1ホールには約20個ものOSMICフルーツミニトマト10を使用。焼き上げることで甘みと旨みが凝縮され、みずみずしさと濃厚な味わいを同時に楽しめます。

生地、クリーム、トマトが重なり合うことで生まれる一体感は、まさにキル フェ ボンならでは。一般的なフレッシュトマトとは異なる、新しいスイーツ体験を味わえます。

OSMICトマトだからこそ生まれる味わい

OSMICフルーツミニトマトは、OSMIC FOODSが土づくりから品質管理まで徹底的にこだわって栽培している特別なトマトです。

米ぬかや蟹殻、牡蠣殻など自然由来の有機物のみを使用した土壌で育てられ、マルハナバチによる自然交配や24時間365日の環境管理によって高い糖度を実現しています。

また、収穫されたトマトは一つひとつ糖度を測定し、基準を満たしたものだけを出荷。高い品質管理によって、安定したおいしさが保たれています。

商品開発マネージャーの加藤洋平氏も、その圧倒的な甘さと香りに驚いたとコメント。タルト全体でトマトを感じられるよう、生地にもトマトを加えた一体感のある仕上がりを目指したそうです。

夏だけの特別な味を楽しんで

トマトとタルトの組み合わせは意外に感じるかもしれませんが、一口食べればその魅力に引き込まれるはず。

フルーツのような甘さを持つOSMICフルーツミニトマトと、キル フェ ボンならではの繊細なタルトが織りなす味わいは、この季節だけの特別なご褒美です♡

3店舗限定・期間限定での販売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。夏ならではの新感覚スイーツが、ティータイムを華やかに彩ってくれます。