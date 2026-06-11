フリーアナウンサーの小野寺結衣（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナとの遭遇ショットを披露した。

「復職した乃蒼に報道フロアで会えてハッピー」とこの春から復職した日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーとのツーショットを公開した。

「思えば高校の留学機関も、大学も一緒。大学在学中はお互いZIPに出ることになり、担当コーナーも一緒。お互い紆余曲折あって 今は日テレニュースでまた一緒 長〜いお付き合いです」(原文ママ)と関係性を明かした。

「この前も乃蒼の家でタコパ 関西人の本番たこ焼きは最高だったでぃ」とつづった。

この投稿に、ファンからは「素敵なツーショット」「懐かしいツーショット」「美人さんツーショット」「ZIP仲間良きね」「とても美しいの女神」などのコメントが寄せられている。

岩本アナは2023年3月末で5年半担当した「news zero」を卒業。5月から同局を休職、大学院に進学し、災害報道の研究をしていた。プライベートでは20年に同期の営業局社員と結婚しており、同局の「キャリアサポート休職制度」を活用し、夫の転勤地の大学院に進学した形となっていた。今年4月から復職し、5月の投稿で休職中に出産していたことも報告した。