見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第54話が11日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。

セツの身が自由となり、ネットも反応した。

Xには「闇討ちに遭った」「居たらしいけど詳しくは教えて貰えなかった」「辞める条件に夕凪の話を」「セツさん…直美の為に」「セツさんの恩返し」「夕凪の恩返し」「新情報！セツさんと夕凪さんは同郷だった！」「直美ちゃんは『志』のカケラを見つけたんだね」「直美が助けたいのは不利な方」「新聞記事、そういう解決で良かったんかな。なんかモヤモヤする」「大学に看護科作ったらバーンズ先生も引き抜かれたり？」「いよいよ看護婦養成所の危機！？」「そして、シマケンさんとなぜかいる槇村くん」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。