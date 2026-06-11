梅雨前線は沖縄の南に停滞しています。前線から離れている西日本〜北日本では、晴れるところが多いでしょう。西日本のところどころで真夏日になりそうです。

■全国天気（11日予報）

北日本は晴れるでしょう。午後は北日本の日本海側で雲が多くなりそうです。関東は雲の多い天気ながら晴れ間があるでしょう。北陸・東海・西日本は青空が広がる見込みで、強い日差しが照りつけそうです。なお、内陸や山沿いでは、変わりやすい天気です。北海道・東北北部・北陸・関東北部・近畿北部・中国では、夕方から夜にかけてにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。沖縄は梅雨空が続き、宮古・八重山では激しい雨も予想されます。

■全国気温（11日予想）

西日本では7月並みの暑さのところがあるでしょう。東京は9日ぶりに夏日となりそうです。

札幌 21℃（＋5）6月上旬

青森 22℃（＋1）平年並み

仙台 23℃（-1）平年並み

新潟 25℃（＋3）平年並み

東京 25℃（＋1）5月下旬

名古屋 29℃（-1）6月下旬

大阪 30℃（＋2）7月上旬

岡山 30℃（＋1）7月上旬

高知 27℃（-3）平年並み

福岡 29℃（＋2）7月上旬

鹿児島 30℃（＋3）7月上旬

■週間予報

12日（金）も北日本〜西日本の広範囲で晴れる見込みです。ただ、上空の寒気の影響もあって、12日午後は変わりやすい天気となるでしょう。北海道・東北・北陸・関東・中国で、激しい雷雨のところがありそうです。天気の急変に注意が必要です。

13日（土）は、雲の多い天気ながら、各地で晴れ間がありそうです。西日本や東海、関東では真夏日になるところもあるでしょう。

14日（日）は、前線や低気圧の影響で、西日本で雨が降り出すでしょう。15日（月）は、雨の範囲が広がり、本州・四国・九州で雨が降るでしょう。前線の活動によっては、関東・東海・西日本の太平洋側で大雨となるおそれがあります。

（気象予報士 平井史生）