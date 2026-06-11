いつ閉経を迎えるかは予測できる？血液検査の数値でわかる「閉経へ向かうサイン」【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

＼不調に悩まされない体になる更年期のしくみ／

閉経の時期は予測できる？

FSHの上昇がサイン

いつ閉経を迎えるのかは、全く予測がつかないわけではありません。血液検査によって、ある程度は備えることができます。その基準となるのが、E2とFSHという２種類のホルモンの数値です。

E2は「エストラジオール」というエストロゲンの一種で、エストロゲンの中でも最も強く作用するホルモンです。

一方、FSHは「卵胞刺激ホルモン」のこと。下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンで、ＦＳＨが働きかけることで女性ホルモンの分泌が促されます。FSHは女性ホルモンを引き出す、いわば〝引き金〟のようなものです。

月経が順調な性成熟期は、少し引き金を引くだけでも十分な女性ホルモンが分泌されます。しかし更年期にさしかかると、脳が強い力で「分泌せよ」と引き金を引いても、E2は思うように分泌されなくなります。

更年期のE2は常に低いわけではなく、高いときもあれば、低いときもある不安定な状態で、閉経の正確な時期を予測するのは不可能です。ですが、数値で見たとき、〝一生懸命に引き金を引くFSH〟が上昇し、〝それに応えられないE2〟が低下したタイミングを、閉経へ向かう指標としています。あくまでも閉経が近づいている目安として考えておくといいでしょう。

参考として血液検査でホルモン値を確認する

基礎体温を測定して確認する

低温期と高温期の周期で排卵の有無がわかる

基礎体温からも女性ホルモンの働きがわかり、閉経のサインを察知できます。基礎体温とは1日のうち最も低い体温のことで、朝目が覚めたときに測るのが正確です。女性の基礎体温は、正常な周期であれば「低温期」と「高温期」に分かれます。これは、排卵後にプロゲステロン（黄体ホルモン）の影響で体温が上昇するためです。ところが、更年期には低温期と高温期の差が次第にあいまいになっていきます。排卵がなければ体温は上がらないため、閉経後には低温期のみに。このような基礎体温の変化から閉経が近いことを読み取ることもできます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。