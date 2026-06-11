日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2762（-52.0 -1.85%）
ホンダ 1397（-40.5 -2.82%）
三菱ＵＦＪ 3158（-25 -0.79%）
みずほＦＧ 7506（-108 -1.42%）
三井住友ＦＧ 6152（-75 -1.20%）
東京海上 7383（-23 -0.31%）
ＮＴＴ 149（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2741（-11 -0.40%）
ソフトバンク 214（-0.8 -0.37%）
伊藤忠 1829（-26.5 -1.43%）
三菱商 4581（-34 -0.74%）
三井物 4809（-40 -0.82%）
武田 5035（-35 -0.69%）
第一三共 2468（-19.5 -0.78%）
信越化 6699（+4 +0.06%）
日立 4727（-57 -1.19%）
ソニーＧ 3333（-52 -1.54%）
三菱電 5484（-88 -1.58%）
ダイキン 22993（-307 -1.32%）
三菱重 3516（-62 -1.73%）
村田製 8699（+49 +0.57%）
東エレク 61175（-655 -1.06%）
ＨＯＹＡ 25430（-280 -1.09%）
ＪＴ 6146（-18 -0.29%）
セブン＆アイ 1957（+16 +0.82%）
ファストリ 78629（-501 -0.63%）
リクルート 11288（-92 -0.81%）
任天堂 7129（-86 -1.19%）
ソフトバンクＧ 6310（-151 -2.34%）
キーエンス（普通株） 72399（-491 -0.67%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2762（-52.0 -1.85%）
ホンダ 1397（-40.5 -2.82%）
三菱ＵＦＪ 3158（-25 -0.79%）
みずほＦＧ 7506（-108 -1.42%）
三井住友ＦＧ 6152（-75 -1.20%）
東京海上 7383（-23 -0.31%）
ＮＴＴ 149（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2741（-11 -0.40%）
ソフトバンク 214（-0.8 -0.37%）
伊藤忠 1829（-26.5 -1.43%）
三菱商 4581（-34 -0.74%）
三井物 4809（-40 -0.82%）
武田 5035（-35 -0.69%）
第一三共 2468（-19.5 -0.78%）
信越化 6699（+4 +0.06%）
日立 4727（-57 -1.19%）
ソニーＧ 3333（-52 -1.54%）
三菱電 5484（-88 -1.58%）
ダイキン 22993（-307 -1.32%）
三菱重 3516（-62 -1.73%）
村田製 8699（+49 +0.57%）
東エレク 61175（-655 -1.06%）
ＨＯＹＡ 25430（-280 -1.09%）
ＪＴ 6146（-18 -0.29%）
セブン＆アイ 1957（+16 +0.82%）
ファストリ 78629（-501 -0.63%）
リクルート 11288（-92 -0.81%）
任天堂 7129（-86 -1.19%）
ソフトバンクＧ 6310（-151 -2.34%）
キーエンス（普通株） 72399（-491 -0.67%）