日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2762（-52.0　-1.85%）
ホンダ　1397（-40.5　-2.82%）
三菱ＵＦＪ　3158（-25　-0.79%）
みずほＦＧ　7506（-108　-1.42%）
三井住友ＦＧ　6152（-75　-1.20%）
東京海上　7383（-23　-0.31%）
ＮＴＴ　149（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2741（-11　-0.40%）
ソフトバンク　214（-0.8　-0.37%）
伊藤忠　1829（-26.5　-1.43%）
三菱商　4581（-34　-0.74%）
三井物　4809（-40　-0.82%）
武田　5035（-35　-0.69%）
第一三共　2468（-19.5　-0.78%）
信越化　6699（+4　+0.06%）
日立　4727（-57　-1.19%）
ソニーＧ　3333（-52　-1.54%）
三菱電　5484（-88　-1.58%）
ダイキン　22993（-307　-1.32%）
三菱重　3516（-62　-1.73%）
村田製　8699（+49　+0.57%）
東エレク　61175（-655　-1.06%）
ＨＯＹＡ　25430（-280　-1.09%）
ＪＴ　6146（-18　-0.29%）
セブン＆アイ　1957（+16　+0.82%）
ファストリ　78629（-501　-0.63%）
リクルート　11288（-92　-0.81%）
任天堂　7129（-86　-1.19%）
ソフトバンクＧ　6310（-151　-2.34%）
キーエンス（普通株）　72399（-491　-0.67%）