東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.55 高値160.58 安値160.24
161.01 ハイブレイク
160.80 抵抗2
160.67 抵抗1
160.46 ピボット
160.33 支持1
160.12 支持2
159.99 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1535 高値1.1573 安値1.1533
1.1601 ハイブレイク
1.1587 抵抗2
1.1561 抵抗1
1.1547 ピボット
1.1521 支持1
1.1507 支持2
1.1481 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3368 高値1.3423 安値1.3367
1.3461 ハイブレイク
1.3442 抵抗2
1.3405 抵抗1
1.3386 ピボット
1.3349 支持1
1.3330 支持2
1.3293 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7999 高値0.8002 安値0.7965
0.8049 ハイブレイク
0.8026 抵抗2
0.8012 抵抗1
0.7989 ピボット
0.7975 支持1
0.7952 支持2
0.7938 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.55 高値160.58 安値160.24
161.01 ハイブレイク
160.80 抵抗2
160.67 抵抗1
160.46 ピボット
160.33 支持1
160.12 支持2
159.99 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1535 高値1.1573 安値1.1533
1.1601 ハイブレイク
1.1587 抵抗2
1.1561 抵抗1
1.1547 ピボット
1.1521 支持1
1.1507 支持2
1.1481 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3368 高値1.3423 安値1.3367
1.3461 ハイブレイク
1.3442 抵抗2
1.3405 抵抗1
1.3386 ピボット
1.3349 支持1
1.3330 支持2
1.3293 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7999 高値0.8002 安値0.7965
0.8049 ハイブレイク
0.8026 抵抗2
0.8012 抵抗1
0.7989 ピボット
0.7975 支持1
0.7952 支持2
0.7938 ローブレイク