東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.55　高値160.58　安値160.24

161.01　ハイブレイク
160.80　抵抗2
160.67　抵抗1
160.46　ピボット
160.33　支持1
160.12　支持2
159.99　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1535　高値1.1573　安値1.1533

1.1601　ハイブレイク
1.1587　抵抗2
1.1561　抵抗1
1.1547　ピボット
1.1521　支持1
1.1507　支持2
1.1481　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3368　高値1.3423　安値1.3367

1.3461　ハイブレイク
1.3442　抵抗2
1.3405　抵抗1
1.3386　ピボット
1.3349　支持1
1.3330　支持2
1.3293　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7999　高値0.8002　安値0.7965

0.8049　ハイブレイク
0.8026　抵抗2
0.8012　抵抗1
0.7989　ピボット
0.7975　支持1
0.7952　支持2
0.7938　ローブレイク