１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：太洋基礎<1758>，タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，ギグワークス<2375>，新都ＨＤ<2776>，ラクーンＨＤ<3031>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，ＧＡテクノ<3491>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ＶＮＸ<4422>，ノースサンド<446A>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，のむら産<7131>，Ｃａｓａ<7196>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，シルバライフ<9262>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>ほか



出所：MINKABU PRESS