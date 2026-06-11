水上恒司が主演を務め、黒木華、山下美月、小池栄子、佐々木蔵之介が共演する映画『本当にあった話（の話）』が10月2日に公開されることが決定した。

参考：水上恒司、“時代にコミットしない”独自の個性 「自分にしかできない使命を果たさなければ」

本作は、鴻池留衣の小説『フェミニストのままじゃいられない』（文藝春秋）を原作に、人間の闇をブラックかつシニカルに描いたディストピア映画。2018年公開の長編デビュー作『赤色彗星倶楽部』がPFFアワード2017日活賞＆映画ファン賞を受賞し、第11回田辺・弁慶映画祭ではグランプリに輝いた武井佑吏監督の商業デビュー作となる。

舞台は1999年。厳格な家庭に縛られてきた近田貴子は、恋人との結婚を否定され、ある計画に踏み出す。それは、立派な経歴を持つ男と結婚し殺害、その人生を恋人に引き継がせ“夫婦”として生きる計画だった。しかし、貴子の歪んだ欲望は止まらず、殺人は繰り返されていく。そんな世間を震撼させた“配偶者入れ替え連続殺人事件”から数十年。事件を元にした禁断の舞台が作られることになり、夛田が主演を射止める。だがそこからがこの舞台の悪夢の始まりとなる。

“配偶者入れ替え連続殺人事件”の舞台の主演を務めることになる夛田を水上が演じるほか、夛田の相手役となる米良役で黒木、舞台の脚本家・垣内役で小池、舞台演出家の加藤役で佐々木が出演。また、主演の水上とは『火喰鳥を、喰う』でも共演した山下も出演する。

あわせて公開されたティザービジュアルには、不気味に笑う夛田（水上恒司）が印象的に配置され、「この物語は『配偶者入れ替え連続殺人事件』を元にしたフィクションのフィクションであり、実際の団体・人物とは一切関係ありません」というメッセージが隠されている。

コメント水上恒司（夛田役）狂った映画になっております。でもこんな映画もあって良いのだと実感しました。こんな映画がこの世からなくならないで欲しいです。こんな映画を作れることに有難さを感じざるを得ません。

黒木華（米良役）本当にあった話（の話）とは一体なんなのでしょうか。共感できるのか、できないのか...。台本をいただいた時からよくわからない、でも気になる...。この不思議な感覚を終始携えながら探検しているような気持ちで、共演者の方々と撮影に臨みました。この物語がこれからご覧いただく皆様にはどのように映るのか楽しみにしております。

山下美月「正しさ」は、とても強い武器です。でもその武器を振りかざしている時、人間は己の矛盾には気づけないものなのかもしれません。居心地の悪い世界を生きており、綺麗ではない感情を悶々と抱えている。登場人物達の不自由さが、凄く魅力的な作品だと感じました。見終わった後、答えが残るのか問いが生まれるのか、私自身とても楽しみです。

小池栄子（垣内役）武井監督の作り出す幻想的な世界感にどっぷり浸からせていただいた不思議な撮影時間でした。狂気と正気は紙一重、そんな空気を纏った作品をぜひご賞味あれ!

佐々木蔵之介（加藤役）加藤鶏冠手で、カトウカエルデ。そもそも自分の役名が読めなかったほどに、一筋縄ではいかない役を楽しみました。現場では武井監督に導いてもらい、水上（恒司）くん、（黒木）華ちゃん、（小池）栄子ちゃんたちと“奇妙な世界”を笑って撮影しました。観客の皆さまにも、迷子になりながらも不思議な話を一緒に体験していただければうれしいです。劇場でお待ちしております。

武井佑吏（監督）何かに取り憑かれた人間は、光り輝いています。たとえそれが滑稽で、危うく、周囲から見れば間違っていたとしても、自分だけの本当を信じて進む姿には、クラクラするような美しさがある。鴻池留衣さんの原作が持つそんな魔力に導かれながら、大好きで心から信頼する俳優・スタッフの皆さんとともに、映画を作りました。ぜひご覧ください。

鴻池留衣（原作者）人は「世界を解釈する権利」を求めます。だからこそ他者と対立し、小説は書かれ、演劇や映画は作られ、役者は演じるのだと思います。武井佑吏監督の冴え渡る才能と、素晴らしいキャストたち、制作現場の皆さんが、原作を見事に解釈してくださいました。本作は、フィクションを作る（＝世界を解釈する）人たちを描いたフィクションです。この映画化は、フィクションを現実化、もしくは現実をフィクション化したと思しき事件です。最高の映画です。（文＝リアルサウンド編集部）