2026年6月11日（木） MLB パドレス vs レッズ 試合結果
開催：2026.6.11
会場：ペトコ・パーク
結果：[パドレス] 5 - 4 [レッズ]
MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。
パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。
1回裏、3番 マニー・マチャド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 1-0 CIN
4回表、4番 スペンサー・スティア 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 SD 1-2 CIN
5回裏、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-2 CIN
7回表、2番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 SD 2-3 CIN
8回表、6番 ユジニオ・スアレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレッズ得点 SD 2-4 CIN
8回裏、4番 ガビン・シーツ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-4 CIN、6番 サマド・テーラー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-4 CIN
9回裏、1番 フェルナンド・タティス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 5-4 CIN
試合は5対4でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのワンディ・ペラルタで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのチェース・ペティで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-11 07:56:10 更新