開催：2026.6.11

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 5 - 4 [レッズ]

MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回裏、3番 マニー・マチャド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 1-0 CIN

4回表、4番 スペンサー・スティア 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 SD 1-2 CIN

5回裏、1番 フェルナンド・タティス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-2 CIN

7回表、2番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 SD 2-3 CIN

8回表、6番 ユジニオ・スアレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレッズ得点 SD 2-4 CIN

8回裏、4番 ガビン・シーツ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-4 CIN、6番 サマド・テーラー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-4 CIN

9回裏、1番 フェルナンド・タティス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 5-4 CIN

試合は5対4でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのワンディ・ペラルタで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのチェース・ペティで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 07:56:10 更新