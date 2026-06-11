― ダウは953ドル安と反落、イラン情勢悪化に警戒感、ハイテク株を中心に利益確定売り ―

ＮＹダウ 　　　49918.78 ( -953.33 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7266.99 ( -119.66 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25169.50 ( -509.32 )
米10年債利回り　　4.555 ( +0.040 )

ＮＹ(WTI)原油 　　90.03 ( +1.83 )
ＮＹ金 　　　　　4133.3 ( -153.1 )
ＶＩＸ指数　　　　22.22 ( +2.35 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　63340 ( -1000 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　63335 ( -1005 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース