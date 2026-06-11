米国市場データ ＮＹダウは953ドル安と反落 （6月10日）
― ダウは953ドル安と反落、イラン情勢悪化に警戒感、ハイテク株を中心に利益確定売り ―
ＮＹダウ 49918.78 ( -953.33 )
Ｓ＆Ｐ500 7266.99 ( -119.66 )
ＮＡＳＤＡＱ 25169.50 ( -509.32 )
米10年債利回り 4.555 ( +0.040 )
ＮＹ(WTI)原油 90.03 ( +1.83 )
ＮＹ金 4133.3 ( -153.1 )
ＶＩＸ指数 22.22 ( +2.35 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63340 ( -1000 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63335 ( -1005 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49918.78 ( -953.33 )
Ｓ＆Ｐ500 7266.99 ( -119.66 )
ＮＡＳＤＡＱ 25169.50 ( -509.32 )
米10年債利回り 4.555 ( +0.040 )
ＮＹ(WTI)原油 90.03 ( +1.83 )
ＮＹ金 4133.3 ( -153.1 )
ＶＩＸ指数 22.22 ( +2.35 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63340 ( -1000 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63335 ( -1005 )
※( )は大阪取引所終値比
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