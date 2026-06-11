北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。この記念すべき1枚には、加入からわずか2カ月の新メンバー・星野ひまりも参加している。スポニチアネックスのアイドル特集「推し面」では、グループの大きな節目と自身の加入が重なった星野の、不安と覚悟に満ちた胸の内に迫る。（「推し面」取材班）

「新メンバーとして加入させていただいたばかりなので、『自分に務まるのかな』という不安な気持ちが結構ありました」

グループが長年夢見てきた全国リリースという大舞台。グループでのキャリアが浅い自分がその一員として名を連ねることに、素直なプレッシャーを隠さない。だが、その不安はすぐに使命感へと変わった。

「一員として自分もグループを広めていけるよう、全国に届けたいという気持ちがより強くなりました」

新曲「青春の種」で、心を最も強く捉えた一節がある。

♪ねぇ 咲かせてよ ここにだけしか咲かないその花を――

メンバーの亀子にかが歌うこのパートは、新しい環境で「自分にしか出せないものを見つけたい」ともがく今の心境に、ぴったりと重なるものだった。その“自分だけの花”を咲かせるための挑戦は、レコーディングという形で早くも訪れる。

「1サビと2サビ、両方でパートをもらえるのは本当にありがたいことなので」。

プリプロダクション（パート割を決めるための仮歌唱）を経て、新メンバーながら重要なパートを任された。しかし、その仮歌唱が行われたのは、インフルエンザを発症し、喉が万全ではない最悪のコンディションの時だった。

「歌自体は結構自信がある方ですか？」という問いに、星野は間髪入れずに「いえ、ないです」と首を振る。

声が出ない恐怖――。それでも、託された期待に応えたい一心だった。

特に、サビで訪れる高音パートは、大きな発見となった。 「自分でこんな高い音が地声で出せるんだ、と」。

その気づきは、ささやかな自信へとつながった。特別な練習をしたわけではない。ただ「高い音は練習すれば出る」という言葉を信じ、ライブ前のリップロールといった地道な発声練習を、以前よりずっと意識して繰り返すようになっただけだ。その愚直なまでの努力が、声を確かに育てていた。

いつか自分も、歌詞のように自分だけの花を咲かせたい――。

まだ加入2カ月。今は地道な練習を重ねる日々だが、そのつぼみが北の大地で力強く花開く日は、きっともうすぐそこまで来ている。