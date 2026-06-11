◇交流戦 阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日 みずほPayPay）

監督はチームの指揮官である。その姿勢を見てチームは動いている。勝利への強い思いを示さねばならない。身を切る覚悟がいる。

阪神監督・藤川球児が退場処分を受けた。2―3と1点を追う7回表、1死一塁。熊谷敬宥の二盗アウトの判定にリクエストし、リプレー検証となった。判定はアウトで変わらなかった。それでもベンチを出て、責任審判・福家英登に抗議して退場となった。

リプレー検証の結果に対して異議を唱えることはできない。ルールは百も承知だった。それでも出ないわけにはいかなかった。リプレーセンターで審議の間、球場内にもスロー映像が流れていた。確かにセーフにも見えた。場内の阪神ファンが何度もわき返っていた。アウト判定に黙っていては士気が下がる。指揮官として出たのである。

藤川は「真剣にやってますから。こういうことはチームの代表としてはね」と言った。退場を宣告されてベンチ裏に下がる際、ホワイトボードを右こぶしで殴った。沈滞ムードに活を入れたかったのだろう。

先日の森下翔太の退場（審判員への暴言）は戒めるべきだが、監督の退場はある程度構わないと考える。選手の退場は戦力ダウンだが、監督の退場は士気につながる。

大リーグのスパーキー・アンダーソンはスパーク（火花）が散るほど熱い監督で、その愛称がついた。ア・ナ両リーグでワールドシリーズを制した名将だが退場処分を55回も受けている。リーグ優勝4度の名将アール・ウィーバーは何と97回の退場歴がある。ヤンキースの名将ビリー・マーチンは35回だ。

スパーキーは自称「勝利中毒者」、マーチンには「負けを受けいれたら野球界を去る」という執念があった。退場もその勝利に向かうための一部だとしていた。

藤川も監督に就いた時から身も心もささげる覚悟はできている。勝利のためには自分を捨てる。そんな覚悟である。

この日朝、パ・リーグ最下位に沈む楽天が監督・三木肇の休養を発表した。監督とは常に勝敗の責任を負う厳しい立場だとあらためて感じる。

試合は盗塁憤死で同点機は去り、藤川もベンチを去った後に失点し、敗れた。首位は巨人に明け渡した。分の悪い交流戦は続く。一丸と奮起の時が来ている。 ＝敬称略＝

（編集委員）