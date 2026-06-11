「Sports From USA」――今回は「部活動の移動問題」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「部活動の移動問題」。

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今年の5月、福島県郡山市で、新潟市の高校男子ソフトテニス部員らを乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、男子生徒1人が死亡、けがをした人も多数出た。交通事故のリスクは誰にでもあるとはいえ、バスや運転手の手配の経緯には解明すべき点があり、リスクを抑えるという安全意識が乏しかったといわざるを得ないだろう。

子どものスポーツ活動に伴う移動を誰が手配し、誰が費用を負担し、事故が起きたときに誰が責任を負うのか。アメリカの大学、高校の運動部活動は試合の機会が多く、広い国土を移動する。日本と同じように、安全を最優先にしながら、移動にかかるコストを抑えるという難題を抱えている。2000年代はじめに頻発した大学運動部の事故、高校運動部の移動とコスト、そして学校外の活動の三つにわけてレポートしたい。

まず、頭に浮かんだのは、アメリカで1990年代後半から2000年代にかけて、大学運動部の移動中の事故が繰り返し起こっていたことだ。米スポーツ専門局ESPNは事故に焦点をあてたドキュメント番組を放送し、さらに、2001年4月の電子版で「過去15か月で大学アスリートが巻き込まれたり、関わったりしたバンの事故が10件発生している」と報じていた。ここでのバンは15人乗りのバンであり、大学スポーツの移動ではよく使われてきた。バスをチャーターするよりも費用が抑えられるからで、運動部の資金が乏しい小規模大学では使われることが多かった。この10件の事故の多くは、コーチまたは学生が運転し、深夜や悪天候のなかで長距離を移動していた。もともと15人乗りのバンは満員に近い状態になると横転のリスクが高まることも指摘された。

NCAA（全米大学体育協会）が2002年に発表した資料には、D3（小規模校が多く含まれるディビジョン）の運動部管理者の80％が15人乗りバンを使い、D3の管理者全員が過去に12人乗りか15人乗りバンを使っていたと回答した。また、2005年の調査でも、23％がレンタカー会社からバンを借りていたとしている。NCAAは、これらの移動の責任は各大学にあるとした。

こういった事故を受けて、次第に15人乗りバンの使用を禁止する大学が出てきた。15人乗りバンを使用する場合でも、運転資格の厳格化、人数制限、移動距離制限や深夜の移動制限などの条件をつけている。今でもコーチや学生が運転することはあるが、15人乗りバンの運転講習を受けたり、商用免許を取得したりして対応している。その後、大学運動部の移動時の交通事故が減ったかどうかという統計資料は見つけられなかったが、15人乗りバンの事故そのものは減少していることが統計からみてとれた。

高校運動部の移動はスクールバスが多い

次に、高校運動部の移動である。アメリカの高校運動部では、学校が認めている対外試合への移動は、スクールバスを利用して移動していることが多い。学校が用意した乗り物で移動するのがいやな場合は、保護者が子どもを送迎することになるが、これも学校やコーチに事前に承認を得るという手続きを取っていることが多い。

高校の運動部の試合にはスクールバスを使うことが多いと書いたが、ここでも、学区から割り当てられる予算のうち、移動にどのくらいのお金を使えるかという問題に直面する。スクールバスを使うだけのお金が確保できない場合は、保護者送迎になったり、また、参加費の徴収、参加費の金額を上げる、試合日程の調整でスクールバスの本数を削減することで調整するなどの手段をとっている。

これは、運動部全体の予算というものがあり、移動に使える予算はいくらかという考え方でマネジメントされており、何もかもが各運動部のコーチ任せにはなっていないということでもある。遠征距離そのものに一定の歯止めをかける仕組みもある。私の住むミシガン州の高校体育連盟は、対外試合のための移動を州内と隣接する州までと定めている。

わたしは我が子の中学校時代、予算削減によるスクールバス提供削減を経験した。運動部の試合が終わった後、復路はスクールバスが出ないことになった。保護者が迎えに行かなければいけない。復路のスクールバスが出ないと、試合会場に子どもが残されることがある。そうすると、コーチがしかたなく送り届けるという報酬のない仕事をすることも起こる。

さらに、わたしの個人的な経験でいえば、学校の運動部でも、高校の管理下になく、非公式な試合のために移動するときの責任は、学校にはなく、学校からスクールバスなども出なかった。そこは、その試合に参加するか、どのような方法で移動するかも含めて保護者の責任になる。20人の部員の移動に、レンタカーを3、4台借りて親がそれぞれを運転するか、バスを借りるかについて、保護者による多数決で移動手段を決めた。

一方で、小学校や中学校などと提携して放課後事業をするNPO主催の活動にスクールバスが使われているのはよく見かける。これは学区や学校が承認した活動で、バスを動かす費用はNPOが負担する仕組みになっていることが多い。

筆者は雪の中で子どもを乗せて運転した経験も

最後に学校外のスポーツにおける移動は、保護者がその送迎を担っているといってよいだろう。飛行機を使うこともあるが、17歳ごろに子ども自らが運転免許を取得するまでは、ほとんどは自家用車で保護者自らが試合会場へ送迎する。宿泊の場合は、保護者もチームのホテルに泊まる。学校の運動部は悪天候になると、学校そのものが臨時休校になり、運動部の活動もすべて休止することになる。しかし、学校外のスポーツはそれぞれの試合の主催者、競技団体、各組織の判断による。

わたし自身も雪の降る中を1〜2時間運転して、子どもや、時にはよそのお子さんを乗せて試合会場に送迎してきた。少し吹雪いたり、道路が凍りかけていたりすると、神経をすり減らした。私が運転できないからと送迎しなければ、子どもは試合をすることができないのだ、と意識せざるを得なかったことが何度かあった。幸運にも事故に遭ったことはないが、雪の道を数時間も運転する必要があったかどうかは、今もはっきりとはわからない。

ただ、できる限りの安全対策を尽くし、その安全対策にどのくらいのお金と労力がかかるかを算出したうえで、対外試合を組まなければいけないのだとは思う。



（谷口 輝世子 / Kiyoko Taniguchi）



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。