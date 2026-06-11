元日本テレビでフリーの久野静香アナウンサー(37)が9日、自身のインスタグラムを更新。古巣の日本テレビを訪れたことを報告した。



【写真】同期って素晴らしい！笑顔の2ショット

「少し前に久々の日テレへ」と投稿。「日テレの控室に自分の名前があるの いまだにちょっと不思議」と記し、「アナウンス部にも顔を出して 久しぶりに先輩や後輩のみなさんにご挨拶 懐かしくて、嬉しい時間でした」と振り返った。



続けて「育休明けの同期杉野アナとも会えました！」とつづり、日本テレビの杉野真実アナとの笑顔の2ショットも公開。1990年生まれ、東京都出身の杉野アナは聖心女子大文学部を卒業し、久野アナと同じく2012年に日本テレビに入社している。23年3月にインスタグラムで達筆の直筆文字で結婚を公表し、25年12月に第1子出産を報告。今年5月12日には「産休・育休を経て、復職しました」と伝えている。



一方の久野アナは22年5月に「結婚に向けて東京を離れるので、 6月末で日本テレビを退社することになりました！」と結婚と退社を同時報告。昨年3月には第1子出産を伝えている。「気付けば子育てトークが止まらず」とママ同士の会話に花が咲いたことをうかがわせ、さらに「時間足りなかったーー 今度はゆっくりご飯行こうね」と結んだ。



フォロワーからは「久野ちゃん相変わらず可愛い」「お二人共素敵です」「美人ツーショット」などの声が寄せられた。



久野アナは1989年3月27日生まれ、愛知県出身。法政大を卒業し、22年6月末に日本テレビ退社後は松竹芸能に所属し、関西を中心にフリーとして活動している。



（よろず～ニュース編集部）