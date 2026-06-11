【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#16

【続きを読む】萩本欽一（17）伝説の「コント55号」結成秘話「坂上二郎さんが嫌で、私、逃げ出してるんです」

作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。

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増田「萩本さんは運を非常に大切にしているとあちこちでおっしゃってますが」

萩本「そう。運こそが人生にとって一番大切なものだと思う」

増田「萩本さんは将棋を指されるので、米長邦雄先生さんなんかも『勝負は運を味方につけないと勝てない』ということをときどき発言されてました」

萩本「米長さんには興味があってだいぶ付き合ったんですよね」

増田「そうですか」

萩本「ええ。でも運の話は聞かなかったな。米長さんから頂いた言葉は、『つらいはつらいの向こうにある』って。何で私にこの話をしたのかな」

増田「つらいことはつらいのの向こうにある」

萩本「ええ。みんながきついな、ああ、もうダメだなって言ってるのは、実まだそこにはつらいも苦しいもない。つらいのその向こうにあるのがつらいんだって。よくわかんない話だねって言ったら、将棋の坂田三𠮷*さんの話をしてくれて」

増田「村田英雄のヒット曲『王将』のモデルの」

※坂田三吉（さかたさんきち）:明治から昭和初期にかけて活躍した伝説的な将棋指し。「王将」のモデルとしても有名。大阪・新世界や通天閣界隈の貧しい長屋文化のなかから現れた人物で、学歴もなく、職人あがりに近い存在だった。しかし将棋だけは異様に強かった。風貌も独特でボサボサの髪の着流し。性格は武骨、怒鳴る、盤を叩くという、“浪花の怪物”のような存在として語られた。

萩本「そうそう。橋の上で坂田三吉さんが奥さんから『あんたもう将棋やめてくれ』と、『もうきついよ私は』って言われた。坂田さんは『やめない』って。『おまえさんがそう言うなら私は死ぬよ』『ほんと死んでもいいんですか』と言われたんだそうです。それでも坂田さんは『将棋はやるよ』って言うもんだから、そしたら、奥さんが橋の欄干に飛び乗って『ここから飛び込むよ』『それでもやめてくれないのか』って言ったら、なお『やめない』っつった。結局、奥さんは『あんたにはかなわない』って言ったっていう話でした」

「今思えば失礼だけど…」

増田「さすが坂田さん、腹が据わってますね」

萩本「それで欄干から奥さんをおろしたお弟子さんが坂田さんに『なぜ止めなかった』と聞いたら『橋の欄干に乗ったのはつらくもなんともないだろうって。本当に飛び込んだ時が初めてつらいんだろう。そのときには俺助けるよ』と。『欄干ぐらいで世間はみんなつらいって言うんだ』ってね」

増田「米長先生がそんな話をしてくれたんですね」

萩本「米長さんに聞いたことがあるの。米長さんはずっと名人のタイトルにだけは縁がなかった（1993年に7度目の挑戦にして名人位を獲得。49歳11か月での獲得は史上最年長）。『米長さんは名人の隣にいて、名人のつらさを知っている。だから時期を見て名人になろうとしてるんだよね』って聞いたの。今思えば失礼だけど、俺の目を見て、米長さん、あっはははってすげえ笑ってた。そのうちに名人を取った。つらいのはわかってるから。もうちょっと後でもいいんじゃねえかってやってたんじゃないかっていう。粋な人でしたね。お洒落な人だった」

増田「年輩者からはそういう粋な言葉、粋な一言っていうのが聞けるから」

萩本「そうそうそう。大人の粋な言葉。そういうのを聞くと温かい気持ちになれる。その温かい気持ちが運を連れてくる。私は道をまっすぐ行ったことはない。行こうとすると先輩が出てきて、簡単に真裏を言うわけ。あ、そういうもんなんですかって素直になってそこへ行くと成功するという」

増田「へえ」

萩本「全部だから私には恩人だらけ。成功した裏には恩人がいるっていう。坂上二郎さんなんかね、ほんとは私、大嫌いだったの。それなのに、好きでもないやつから『一緒にコンビでやろうよ』って言われてね。この人とだけはやりたくないのに。なんで神様って意地悪なんだろうって思ったよ。一番嫌いな二郎さんからやろうって言われて。でも運は真裏から来るつってね、だったら、一番嫌いな人だけどやってみようって」

（つづく ＝火・木曜公開）

▽はぎもと・きんいち 1941年、東京都生まれ。高校卒業後、浅草での修行を経て、66年にコント55号を結成。故・坂上二郎さんとのコンビで一世を風靡した。その後、タレント、司会者としてテレビ界を席巻し、80年代には週3本の冠番組の視聴率がすべて30％を超え、「視聴率100％男」の異名をとった。社会人野球「茨城ゴールデンゴールズ」の初代監督、2015年には73歳で駒澤大学仏教学部に入学するなど挑戦を続け、25年10月にスタートしたBS日テレ「9階のハギモトさん！」は今年4月からSEASON3に突入した。

▽ますだ・としなり 1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。