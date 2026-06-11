フジテレビ系で放送中のディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー「ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ」（水曜・午後１０時）の第１０話と最終話の最重要ゲストとして、りょうの出演が決定した。

日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かすドラマ。ディーン演じる主人公の変わり者の天才法医学者・水沢真澄をはじめ、法医学専門チーム「ＭＥＪ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちの活躍を描いてきた。

りょうがフジテレビ「水１０」ドラマに出演するのは今作が初。最終章のキーパーソンとして、無実を訴えながらも死刑判決を下された男の姉を圧倒的な説得力で演じ、ドラマをさらなる高みへと導く。一筋縄ではいかない国家権力の闇、そしてチーム解散という最大の危機。すべてを失った真澄が、１５年の時を超えて、隠蔽された悲しい真実を暴くため、最後の闘いに挑む。

明子役を務めるりょうは、同局系「ロングバケーション」（１９９６年）で俳優デビュー以降、クールな美しさと唯一無二の表現力で、数々の難役を我がものにしてきた。同ドラマでは、死刑囚となってしまった弟の無実を信じ、世間の冷たい目にさらされながらも実直に活動を続ける姉を熱演。悲痛な叫びを抱えながらも、内に秘めた熱い覚悟を、研ぎ澄まされた演技で体現する。最終章のヒューマンドラマの核として、視聴者の涙を誘う名演技から目が離せない。

■りょうのコメント

Ｑ．本作のオファーを受けて

「簡単にはお受けできないほど重い役柄だと感じましたが、この作品は法医学の現場で“死”を扱いながらも、生きる人々の想いや、人と人とのつながりを丁寧に描いている作品だと思いました。その中で、静かで深い愛情を表現する役を演じられることに大きな意味を感じ、ぜひ挑戦させていただきたいと思いました」

Ｑ．撮影に参加してみて

「ディーンさんは、言葉の一つひとつをとても大切にされながら、常に相手の気持ちに寄り添ってお芝居をされていて、私自身も深く考えながら役と向き合うことができました。特に、ディーンさん演じる真澄さんが、明子の行為をまっすぐ受け止めてくださるシーンはとてもステキで、その姿に救われるような感覚がありました。また、監督をはじめスタッフの皆さまが、明子の感情を丁寧にくみ取りながら作品づくりをしてくださったので、重い役ではありましたが、安心して撮影に臨むことができました」