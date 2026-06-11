結婚を発表したアーティストの武藤千春（３１）が、夫婦の撮影ショットを披露した。

１１日までにインスタグラムで「結婚報告の前撮りで立木義浩先生に撮っていただいた写真いろいろ」と明かすと、黒のスタイリッシュな２ショットやドレス姿をアップ。

「先生に喝を入れられながらのウェディングっぽくない撮影は終始楽しくて、１５歳から今もずーっとヘアメイクをしていただいているだーたけにイメージしていた以上に綺麗に仕上げてもらい」などと振り返り、「撮影場所として使わせていただいたｖａｓｅは夫婦でこれまで数え切れないほど通っていて、プロポーズしてもらったのも、両家顔合わせもここ。きっとこれからも高頻度で通い続ける…！写真ももちろん素晴らしいのだけれども、たくさんの大切な人たちに関わっていただいて記憶に残るかけがえのない時間になりました」と感謝した。

フォロワーは「お美しいです」「あらためておめでとう！！！」「かっこいい」「本当お綺麗です」とうっとり。

武藤は２０１１年から１５年までガールズグループに所属し、紅白歌合戦などにも出場。卒業後はファッションブランドの運営、農業やラジオＤＪなどマルチに活躍している。５月に「かねてよりお付き合いしていた方とこのたび３月２２日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と発表した。