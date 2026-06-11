FRUITS ZIPPERと超ときめき宣伝部がバトル プライベートでの仲良しエピソードも
11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜 深夜1時25分〜 ※一部地域除く）には、ゲストに超ときめき▼（ハート）宣伝部に登場し、逆再生ダンスバトルを行う。ゲストMCは、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）の2人が務める。
【写真】逆再生ダンスバトルで戦うFRUITS ZIPPER＆超ときめき宣伝部
FRUITS ZIPPERと超ときめき宣伝部は、プライベートでも超がつくほどの仲良し。オープニングトークでは、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルと超ときめき宣伝部・菅田愛貴が「一緒におすしを食べに行きました！」と食事を楽しんだときのエピソードを明かすが、そのとき2人で盛り上がったという“ヒミツの話題”に「えっ！」「リアル…！」と騒然。
ところが、FRUITS ZIPPER・真中まなと超ときめき宣伝部・坂井仁香が食事をしたときも同じテーマが話題にのぼったことが明らかに。アイドル2組がプライベートで話し合う（!?）のマル秘トークテーマとは。
そんな2組が挑む「逆再生ダンスバトル」は、お題となるダンスを逆再生で踊って撮影し、それを巻き戻して再生したとき、どちらが通常の振り付けに近いダンスができているかを競う戦い。
FRUITS ZIPPERが逆再生ダンスに挑むのは、自身の4thシングルでアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌でもある「はちゃめちゃわちゃライフ！」と、AKB48の名曲「フライングゲット」。一方、超ときめき宣伝部は、自身の大バズリ曲「最上級にかわいいの！」とM!LK の大ヒットナンバー「好きすぎて滅！」の逆再生ダンスにチャレンジする。
普段はステージでキュートかつ完璧に歌い踊る2組ですが、逆再生ダンスは難易度がグンと跳ね上がり、お手本動画を見た2組は「ヤバい！」「ムズかしそう…」「なにこれ…」「見たことない動き！」などと大騒ぎ。中でも、この企画が苦手なFRUITS ZIPPER・仲川瑠夏は、激ムズなお手本動画にぼう然。「（難解な）フランス映画見てる？」とレインボー・ジャンボたかおにツッコまれてしまうほど真顔になってしまう。
そんな中、このバトルに前のめりに取り組みはじめたのが、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル。「やるよ、みんな！」とメンバーに声をかけるなど、ノリノリでリーダーシップを発揮する。対する超ときめき宣伝部は、吉川ひよりを中心にフォーメーションを組む作戦を決行。吉川がキレッキレのダンスでグループを引っ張る大活躍を見せる。
今回、審査員を務めるのは、FRUITS ZIPPERなどのパフォーマンスディレクターを担当している振付師のカンナ先生。特に、FRUITS ZIPPERは恩ある先生を前に絶対にミスできない状況に追い込まれる。
【写真】逆再生ダンスバトルで戦うFRUITS ZIPPER＆超ときめき宣伝部
FRUITS ZIPPERと超ときめき宣伝部は、プライベートでも超がつくほどの仲良し。オープニングトークでは、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルと超ときめき宣伝部・菅田愛貴が「一緒におすしを食べに行きました！」と食事を楽しんだときのエピソードを明かすが、そのとき2人で盛り上がったという“ヒミツの話題”に「えっ！」「リアル…！」と騒然。
そんな2組が挑む「逆再生ダンスバトル」は、お題となるダンスを逆再生で踊って撮影し、それを巻き戻して再生したとき、どちらが通常の振り付けに近いダンスができているかを競う戦い。
FRUITS ZIPPERが逆再生ダンスに挑むのは、自身の4thシングルでアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌でもある「はちゃめちゃわちゃライフ！」と、AKB48の名曲「フライングゲット」。一方、超ときめき宣伝部は、自身の大バズリ曲「最上級にかわいいの！」とM!LK の大ヒットナンバー「好きすぎて滅！」の逆再生ダンスにチャレンジする。
普段はステージでキュートかつ完璧に歌い踊る2組ですが、逆再生ダンスは難易度がグンと跳ね上がり、お手本動画を見た2組は「ヤバい！」「ムズかしそう…」「なにこれ…」「見たことない動き！」などと大騒ぎ。中でも、この企画が苦手なFRUITS ZIPPER・仲川瑠夏は、激ムズなお手本動画にぼう然。「（難解な）フランス映画見てる？」とレインボー・ジャンボたかおにツッコまれてしまうほど真顔になってしまう。
そんな中、このバトルに前のめりに取り組みはじめたのが、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル。「やるよ、みんな！」とメンバーに声をかけるなど、ノリノリでリーダーシップを発揮する。対する超ときめき宣伝部は、吉川ひよりを中心にフォーメーションを組む作戦を決行。吉川がキレッキレのダンスでグループを引っ張る大活躍を見せる。
今回、審査員を務めるのは、FRUITS ZIPPERなどのパフォーマンスディレクターを担当している振付師のカンナ先生。特に、FRUITS ZIPPERは恩ある先生を前に絶対にミスできない状況に追い込まれる。