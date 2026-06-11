◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）のパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板となったが、初回を無失点で立ち上がった。

中6日のマウンド。正捕手のスミスが首の張りを訴えているため、捕手は今季初めてラッシングとのコンビとなった。初回先頭のホルウィッツは完全に打ち取った当たりだったが、左翼線にポトリと落ちる安打で出塁を許す。続くラウにもストレートの四球で無死一、二塁のピンチを背負った。

それでも3番のレイノルズを100.2マイル（約161.2キロ）直球、オハーンも直球で連続の空振り三振に斬ると、ゴンザレスも右飛に打ち取った。ゴンザレスのバットを拾い、バットボーイに渡してからベンチに戻る余裕もあった。

試合前時点で防御率は0.74。7イニングを投げれば規定投球回数に到達する。

前回3日のダイヤモンドバックス戦では6回2安打無失点に抑え自身4連勝となる6勝目を挙げたが、中指の第1関節から出血するアクシデントもあった。