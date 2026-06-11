『LOVED ONE』第10話＆最終話にりょうがゲスト出演 物語の運命を握る“死刑囚の姉”を熱演【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第10話（17日）、最終話（24日）に俳優のりょうがゲスト出演することが明かされた。りょうがフジテレビ「水10」ドラマに出演するのは今作が初となる。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第10話の幕開けは、あまりにも大きな試練がMEJを襲う。突如として下された「今月末でMEJは閉鎖」という非情な通告。メンバーたちは散り散りになり、センター長の桐生麻帆（きりゅう・まほ／瀧内公美）も厚生労働省へと戻されてしまう。仲間も、法医学者としての捜査権限も失い、一人取り残された真澄。しかし彼には、どうしても向き合わなければいけない15年前の事件があった。それこそが、恩師・九条正仁（くじょう・まさひと／小木茂光）の鑑定によって犯人が仕立て上げられたとされる「白峯女子連続殺害事件」だった。
この事件で逮捕され、無実を訴えながら拘置所で死刑執行の足音におびえる芹沢真一（せりざわ・しんいち／渋谷謙人）。その最愛の弟を救うため、孤独な闘いを続ける姉・明子（あきこ）をりょうが演じる。
明子役を務めるりょうは、『ロングバケーション』（フジテレビ系／1996年）で俳優デビュー以降、クールな美しさと唯一無二の表現力で、数々の難役を我がものにしてきた名俳優。俳優デビュー30周年を迎える今年も、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（2026年／テレビ朝日系）に出演するなど、第一線で圧倒的な存在感を放ち続けている。本作では、死刑囚となってしまった弟の無実を信じ、世間の冷たい目にさらされながらも実直に活動を続ける姉を熱演。悲痛な叫びを抱えながらも、内に秘めた熱い覚悟を、研ぎ澄まされた演技で体現する。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第10話の幕開けは、あまりにも大きな試練がMEJを襲う。突如として下された「今月末でMEJは閉鎖」という非情な通告。メンバーたちは散り散りになり、センター長の桐生麻帆（きりゅう・まほ／瀧内公美）も厚生労働省へと戻されてしまう。仲間も、法医学者としての捜査権限も失い、一人取り残された真澄。しかし彼には、どうしても向き合わなければいけない15年前の事件があった。それこそが、恩師・九条正仁（くじょう・まさひと／小木茂光）の鑑定によって犯人が仕立て上げられたとされる「白峯女子連続殺害事件」だった。
明子役を務めるりょうは、『ロングバケーション』（フジテレビ系／1996年）で俳優デビュー以降、クールな美しさと唯一無二の表現力で、数々の難役を我がものにしてきた名俳優。俳優デビュー30周年を迎える今年も、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（2026年／テレビ朝日系）に出演するなど、第一線で圧倒的な存在感を放ち続けている。本作では、死刑囚となってしまった弟の無実を信じ、世間の冷たい目にさらされながらも実直に活動を続ける姉を熱演。悲痛な叫びを抱えながらも、内に秘めた熱い覚悟を、研ぎ澄まされた演技で体現する。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。