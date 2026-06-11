フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、9日Instagramを更新。海での開放的な姿に、反響が寄せられている。

【映像】新井恵理那のビキニ姿や海での開放的な姿

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。Instagramでは、沖縄旅行でのビキニショットや軽井沢旅行でのバスローブ姿など、プライベートの様子も発信してきた。

2026年5月24日には運転免許証を公開。「免許証写真でこんなに綺麗なん!!本当の美人」「実物もかわいいけど証明写真も、ものすごくかわいいですね」などの反響が寄せられていた。

海での開放的な姿に反響

6月9日の投稿では、運転に慣れるためドライブしたことを報告し、「湘南へは初めての高速道路！」「川遊びの荷物もたっぷり積めて、車のありがたみを実感しました。さらに、25周年の東京ディズニーシーへ‼︎でもパワフルな2歳児に倒されると、なかなか起き上がれない母。子どもたちの習い事の送迎もあるので、とにかく怖くなって運転しなくなる前に、場数を踏もう！と頑張っています」と、家族で海や川などさまざまな場所に出かけた様子を公開した。

この投稿には「サングラスがお似合いですね！お綺麗です」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）