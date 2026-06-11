鈴鹿央士主演『喧嘩独学』配信開始 冒頭4分映像＆キャラクター相関図が解禁
俳優の鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、本日（11日）より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信開始となる。これにあわせて、第1話の冒頭約4分の本編映像、キャラクター相関図、さらに鈴鹿、見上愛、菅生新樹、生見愛瑠によるスペシャルグループショットが公開された。
【画像】Netflixシリーズ『喧嘩独学』キャラクター相関図
本作は、国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計閲覧数22.8億回（ともに2026年1月時点）を超える人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』を実写化した青春エンターテインメント。『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の武内英樹監督と脚本家・徳永友一がタッグを組み、理不尽な現実に立ち向かう高校生の逆襲劇を描く。
主人公・志村光太を演じるのは鈴鹿。母親・美由紀（原田美枝子）の入院費用を稼ぐため、アルバイトに追われながら、学校ではクラスメイトのハマケン（長田拓郎）やカネゴン（菅生新樹）からおもちゃにされ、暴力を振るわれるつらい日々を耐えていた。そんな志村にとって、バイト先のマドンナ・朝宮夏帆（生見愛瑠）の笑顔だけが唯一の救いだった。
しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズりする。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
公開された第1話冒頭映像では、「強くなれば世界は変ワ〜ル」という謎のメッセージ動画からスタート。志村がクラスメートのハマケンやカネゴンに振り回され、白塗りメイク姿でライブ配信に出演させられるなど、スクールカースト最底辺の生活を送る様子が描かれる。
また、見上演じる後輩・八潮秋は、自身も理不尽な過去と“ある秘密”を抱える人物。志村の相棒として行動を共にし、彼の人生を大きく変える存在となる。
あわせて公開されたキャラクター相関図では、志村、秋、カネゴン、夏帆を中心に個性的な登場人物たちが紹介されている。物語を彩る一癖も二癖もあるキャラクターたちが、志村の人生逆転劇にどのように関わっていくのか注目だ。
■「まるで文化祭」だった撮影現場
約4ヶ月にわたる撮影期間中、キャスト陣の結束力は非常に強かったという。
武内監督は「青春ものでアクションが入ってくるから熱気も高まって、みんなお互いを気に掛けながらの撮影にもなるので、結束力もより高まる。その様子を学校の先生みたいな目線で見ていました。いいチームができているなって」と当時を振り返る。
さらに、「月に1回くらい、みんなでバーベキューをやったりもしていたんです。鈴鹿くんが魚介類セットを提供したり、僕が肉類を買ってきたり、みんな楽しんで、パーティーですよ。ほかにも屋台みたいにして焼きそばを焼いたり、鈴鹿くんと菅生くんがひたすらたこ焼きを焼いたりしていた」と撮影裏話も披露。
学校での撮影が多かったこともあり、「絵面は完全に文化祭でしたね」と笑顔で語った。
今回公開されたスペシャルグループショットからも、鈴鹿、見上、菅生、生見ら主要キャストの仲の良さが伝わってくる。
「視聴者よ、俺に金と力をくれ」――。
スマホひとつを武器に理不尽な世界へ立ち向かう志村の叫びは、SNS全盛の現代だからこそ強い共感を呼びそうだ。世界累計22億回超えを誇る人気ウェブトゥーンの実写化作品が、ついにベールを脱ぐ。
■ウォッチパーティー開催
配信開始を記念して、6月11日午後8時よりキャスト陣によるウォッチパーティーの緊急配信が決定。鈴鹿をはじめ、見上、菅生、生見、濱尾ノリタカ、浅川梨奈、長田、榎原依那が出演予定。『喧嘩独学』第1話をキャストと一緒に視聴できるほか、スペシャルゲストの登場や、ここでしか見られないキャスト同士の”対決”も予定されている。
【画像】Netflixシリーズ『喧嘩独学』キャラクター相関図
本作は、国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計閲覧数22.8億回（ともに2026年1月時点）を超える人気ウェブトゥーン『喧嘩独学』を実写化した青春エンターテインメント。『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の武内英樹監督と脚本家・徳永友一がタッグを組み、理不尽な現実に立ち向かう高校生の逆襲劇を描く。
しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズりする。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
公開された第1話冒頭映像では、「強くなれば世界は変ワ〜ル」という謎のメッセージ動画からスタート。志村がクラスメートのハマケンやカネゴンに振り回され、白塗りメイク姿でライブ配信に出演させられるなど、スクールカースト最底辺の生活を送る様子が描かれる。
また、見上演じる後輩・八潮秋は、自身も理不尽な過去と“ある秘密”を抱える人物。志村の相棒として行動を共にし、彼の人生を大きく変える存在となる。
あわせて公開されたキャラクター相関図では、志村、秋、カネゴン、夏帆を中心に個性的な登場人物たちが紹介されている。物語を彩る一癖も二癖もあるキャラクターたちが、志村の人生逆転劇にどのように関わっていくのか注目だ。
■「まるで文化祭」だった撮影現場
約4ヶ月にわたる撮影期間中、キャスト陣の結束力は非常に強かったという。
武内監督は「青春ものでアクションが入ってくるから熱気も高まって、みんなお互いを気に掛けながらの撮影にもなるので、結束力もより高まる。その様子を学校の先生みたいな目線で見ていました。いいチームができているなって」と当時を振り返る。
さらに、「月に1回くらい、みんなでバーベキューをやったりもしていたんです。鈴鹿くんが魚介類セットを提供したり、僕が肉類を買ってきたり、みんな楽しんで、パーティーですよ。ほかにも屋台みたいにして焼きそばを焼いたり、鈴鹿くんと菅生くんがひたすらたこ焼きを焼いたりしていた」と撮影裏話も披露。
学校での撮影が多かったこともあり、「絵面は完全に文化祭でしたね」と笑顔で語った。
今回公開されたスペシャルグループショットからも、鈴鹿、見上、菅生、生見ら主要キャストの仲の良さが伝わってくる。
「視聴者よ、俺に金と力をくれ」――。
スマホひとつを武器に理不尽な世界へ立ち向かう志村の叫びは、SNS全盛の現代だからこそ強い共感を呼びそうだ。世界累計22億回超えを誇る人気ウェブトゥーンの実写化作品が、ついにベールを脱ぐ。
■ウォッチパーティー開催
配信開始を記念して、6月11日午後8時よりキャスト陣によるウォッチパーティーの緊急配信が決定。鈴鹿をはじめ、見上、菅生、生見、濱尾ノリタカ、浅川梨奈、長田、榎原依那が出演予定。『喧嘩独学』第1話をキャストと一緒に視聴できるほか、スペシャルゲストの登場や、ここでしか見られないキャスト同士の”対決”も予定されている。