お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）が9日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に、相方の田中裕二（61）とともに出演。6日に東京・明治記念館で開催された玉袋筋太郎（58）の「第1回芸能生活四十周年を祝う会」について、約45分間しゃべり倒した。

太田は番組冒頭から「芸能生活四十周年を祝う会」についてしゃべりまくった。出席者によるエピソードをふんだんに交えたトークを展開。ともに出席した、AV監督の村西とおる氏（77）との会話内容を明かした。

太田は鏡割りで檀上へ。隣が村西氏だったという。鏡割りの撮影でカメラマンが集結し「俺、嫌だなと思って。（村西氏が）横にいるんだから。世間に（写真が）出回ったら嫌じゃない。にこにこしてる、村西とおるが」と説明。そして村西氏から「太田君、君に足りないのは前科だけ」と言われたといい「この人は何言ってるんだと。俺もバレてないだけでね」と返答。すると村西氏は「ハハハハ」と爆笑したといい、太田は「もうさ、怪物だよ」と絶賛していた。

「玉袋筋太郎 第1回芸能生活四十周年を祝う会」には玉袋の広い交遊関係から多数の著名人が出席。太田のほか、高田文夫氏、テリー伊藤、鈴木宗男氏、村西とおる氏、立川談春、ピエール瀧、ライムスター宇多丸、徳光和夫、草野仁、赤江珠緒らが出席。司会は徳光正行が務めた。