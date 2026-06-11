“夢の超特急”0系新幹線が腕元に　開業60周年記念のGMT腕時計、　ワールドタイム搭載の限定600点モデル

東海道新幹線の初代車両である0系新幹線をモチーフにした「東海道新幹線開業60周年記念 0系 GMT腕時計」が、プレミアムグッズ公式通販サイト「アニメコレクション」にて販売されている。

（関連：【画像】アラーム音には「チーンチーン♪」という懐かしい音色を採用。腕時計本体、付属品ともにファンには堪らない出来栄え）

本商品は株式会社東栄が企画・製造を手がけたJR東海承認済の記念モデル。1964年の開業以来“夢の超特急”として親しまれた東海道新幹線と、その始まりを告げた0系新幹線の姿を腕元に表現した一本だ。生産数は600点の特別限定となっており、ホワイトモデルはすでに完売。現在はブルーモデルのみが販売されている。

機能面では世界24のタイムゾーンに対応したワールドタイム表示を搭載。GMT針を操作して都市名を選ぶことで、サブダイヤルにその都市の時刻が表示される仕組みで、ロンドン、パリ、ニューヨーク、東京など世界各地の時間を瞬時に確認できる。文字盤には0系新幹線が駆け抜けた東京～新大阪間の停車駅の一部がデザインとして刻印されており、記念モデルならではの仕様となっている。

また、6時位置にはアラームダイヤルを配置し12時間先まで設定可能。アラーム音には「チーンチーン♪」という懐かしい音色を採用している。裏蓋には東海道新幹線開業60周年の刻印と0系新幹線の姿、限定600点のエディションナンバーが刻まれる。

ショップ限定の特典として、交換用本革バンド、特製ウォッチボックス、フルカラー写真入りのギャランティカード、切符風ギャランティカードが付属する。ムーブメントには日本製GMTクロノグラフクォーツを採用している。

■製品情報東海道新幹線開業60周年記念 0系 GMT腕時計企画・製造：株式会社東栄価格：45,000円（税込49,500円）カラー：ホワイトモデル（完売）、ブルーモデル限定数：600点サイズ・重量（約）：縦42mm×横42mm×厚み11.5mm、154g材質：本体／ステンレス、ベルト／ステンレス、風防／サファイアクリスタルガラス手首回り（約）：14～23cm仕様：日本製GMTクロノグラフクォーツ（月差±25秒）防水性能：日常生活用強化防水保証：1年間品質保証販売チャネル：アニメコレクションJR東海承認済ブルーモデル：https://animecollection.jp/products/0kei_tokaidowatch_blue

（文＝リアルサウンド編集部）