◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。

パイレーツの先発は、メジャー２年目右腕のジャレド・ジョーンズ投手（２４）。昨年６月４日（同５日）に対戦した際は２三振を喫するなど、３打数無安打に抑え込まれ、今季初対戦だった。初回先頭の１打席目は、５球目に１００・４マイル（約１６１・６キロ）も投げられ、フルカウントから内角低めのスライダーで空振り三振を喫した。

大谷は６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦で１１号を放ってから２試合本塁打はなし。それでも３試合連続安打はマークし、試合前の時点で６月は２９打数１３安打の打率４割４分８厘、１本塁打、６打点と好成績を残し、ＯＰＳ・９３８は前日終了時点でリーグトップだった。

投手としても、試合前の時点で６勝２敗、防御率０・７４。この試合で７回を投げれば規定投球回に到達する。