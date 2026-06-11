世界的人気グループ「ＢＴＳ」のｊ―ｈｏｐｅがデイリーコーディネートを大公開だ。

１１日までにインスタグラムを更新。「Ｔｏｕｒ ｆｉｔ．」と記し、世界ツアー中の私服姿の自撮りショットを大量にアップした。

ネット上では「ホビは何を着よっても似合いよる人じゃけぇねぇぇぇ（カッコよすぎるあまり謎の広島弁）」「毎日撮りためていてくれたんだね」「ほんとオシャレさんだからよくお似合い」「ホビは本当にマメよね。そしてめちゃくちゃオシャレ」「一気に大好きホビを投下されてしまい頭おかしくなりそうｗ」「ＯＯＴＤを部屋の色んな場所で毎回撮ってるのさすが！」「見応えある〜」「マイファッショニスタ ＃ｊｈｏｐｅ」「３６５日いつでもどこでもおしゃれ番長ホソク」などとファンの歓喜の声が上がっている。

ＢＴＳはメンバー７人がそろった“完全体”で３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースし再始動。同２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。また１３日にはデビュー１３周年を迎える。