“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」はこのほど、８月６日から１６日まで新宿区の「アートコンプレックスセンター／ＡＣＴ５」で藤波の展覧会「人間、藤波辰爾展」を開催することを発表した。

今年デビュー５５周年を迎えた藤波。今回の展覧会をドラディションは「プロレスラーとしてだけではなく、夫、父、そして１人の人間としての藤波辰爾の人生。生い立ちや家族、あまり語られてこなかったプライベートの藤波辰巳を、デビュー５５周年特別企画展で紐解きます！」と告知した。

展示内容は「今までの藤波辰爾」と題し「人生年表などで、藤波辰爾が歩んできた今までを展示。おぎゃあと生まれたその日から、大分時代、弟子入りを決めた日、プロレスラー藤波辰巳の誕生、結婚、など未公開のプライベート写真も」と発表。さらに「これからの藤波辰爾」とし「デビュー５５周年を迎え、新たなチャレンジ！！藤波辰爾の人生を彩るキーワードを、筆で表現します」と藤波自身の書を公開。また「伝説の藤波辰爾」と銘打ち「あの『伝説の曲』で使用された幻の衣装を初公開！」と発表。そして「プロレスラー藤波辰爾」と掲げ「試合で実際に使用された、ガウンの数々をその目で見よ！」と貴重なガウンを展示する。

会場ではグッズも販売。入場料は、記念特典付きの前売り売券が１０００円（税込）。当日券は１０００円（税込）となっている。

また、１０日間の会期中には、今回限りの特別なイベントも開催。藤波本人による席上揮毫（きごう）などを実施する。日程などは決定次第、順次発表する。