◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。

相手先発で速球派右腕のジョーンズに100マイル（約160・9キロ）超の直球、スライダーで攻められフルカウントになると、最後は内角低めにスライダーを沈められ、バットが空振。三振に倒れた。パヘス、フリーマンも打ち取られ、初回は3者凡退に終わった。

NHK BSで解説を務めた伊東勤氏もジョーンズについて「（直球は）威力があるように見えますね」と語った。

前日9日（同10日）のパイレーツ戦は昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた相手先発・スキーンズに3打数無安打に抑え込まれたが、右腕降板後に救援陣を攻略。適時二塁打と押し出し四球で2打点を稼ぎ、チームの大勝に貢献した。

登板した試合では5月27日（同28日）のロッキーズ戦で相手先発・菅野智之から先頭打者アーチを放って以来、今季3本目となる12号本塁打にも期待がかかる。