何も履いてないかと…LE SSERAFIM・宮脇咲良、ピチピチミニ丈から“大胆美脚”「待って」「えぐ」

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、クールなビジュアルで視線を釘付けにした。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し「ICONIC BY MISTAKE」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

【写真】履いてないかと…宮脇咲良、ピチピチ“大胆美脚”

公開された写真は、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』の撮影オフショットだ。

宮脇は、レザー素材のオーバーサイズジャケットにショートパンツを合わせたスタイリッシュな装いを披露。金髪のショートヘアとシャープな眼差しが強烈な存在感を放っている。

投稿を見たファンからは「待って」「」「美しすぎる」「めっちゃカッコイイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのスペシャルコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』は、6月12日にリリースされる。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。