【漢字クイズ】「湯江」はなんて読む？意外と間違えやすい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「湯江」はなんて読む？
「湯江」という漢字を見たことはありますか？
長崎県にある駅名で、答えはひらがな2文字です。
いったい、「湯江」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ゆえ」でした。
湯江駅は、長崎県諫早市に位置する駅。
駅のある諫早市は、長崎・島原・西彼杵の各半島の結節部を占め、古くから交通の要衝として大きな役割を果たしている場所です。
また、東は有明海、西は大村湾、南は橘湾と三方を海に囲まれ、美しい多良山系を望み四季折々の豊かな自然に恵まれていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR九州』
・『諫早市公式サイト』
ライター Ray WEB編集部