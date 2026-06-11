【漢字クイズ】「湯江」はなんて読む？意外と間違えやすい！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「湯江」はなんて読む？

「湯江」という漢字を見たことはありますか？

長崎県にある駅名で、答えはひらがな2文字です。

いったい、「湯江」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゆえ」でした。

湯江駅は、長崎県諫早市に位置する駅。

駅のある諫早市は、長崎・島原・西彼杵の各半島の結節部を占め、古くから交通の要衝として大きな役割を果たしている場所です。

また、東は有明海、西は大村湾、南は橘湾と三方を海に囲まれ、美しい多良山系を望み四季折々の豊かな自然に恵まれていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR九州』
・『諫早市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部