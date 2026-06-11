医学部卒業後に県内の医療機関で勤務することを条件に、山梨県から貸与された修学資金の返済が免除される制度を巡り、勤務しなかった場合に高額な違約金を定めた条項は違法だとして、適格消費者団体「消費者機構日本」が県に条項の削除を求めた訴訟で、県は９日、既に条項の撤廃を決めているものの、控訴を取り下げない方針を示した。

県や団体によると、この日の東京高裁（中村さとみ裁判長）の第１回口頭弁論で、団体側が控訴の取り下げを求めたのに対し、県側はこれに応じず、条項を撤廃するという内容の上申書を提出。条項撤廃の詳細が分からないとして、審理が継続されることになったという。

控訴を取り下げない理由について、県医務課の清水裕司課長は「条項があることを前提とした１審の判決内容を受け入れることは適当ではないため」としている。控訴審の弁護士費用は着手金５５万円で、成功報酬は５５万〜１１０万円に上るという。

一方、団体側の弁護人は取材に、県が控訴を取り下げないことに「敗訴という結果を免れようとしているだけだ」と指摘。「条項撤廃後の内容を確認して対応を検討する」としている。

制度を巡っては、１月の甲府地裁の判決で条項の差し止めが認められ、県側が２月に控訴。ただ、県は今月４日、一転して条項を撤廃すると明らかにしていた。