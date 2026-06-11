私立恵比寿中学・真山りか、2nd写真集の表紙＆タイトル解禁 初の水着＆ランジェリーカットも収録
アイドルグループ・私立恵比寿中学の真山りかの2nd写真集（7月22日発売）のタイトルと表紙が10日、解禁された。タイトルは『まちあわせ』。赤いワンピース姿で振り向く表紙カットが公開され、待ち合わせ場所に一足早く到着した彼女に声をかけた瞬間を思わせるような1枚に仕上がっている。
【別カット】自然体な笑顔がかわいい！顔と同じサイズのジュースを持つ真山りか
今年で結成17周年を迎える私立恵比寿中学でグループ最年長を務める真山。撮影の舞台となったのはタイで、パタヤのビーチやリゾートヴィラ、街中や電車での旅など、さまざまなシチュエーションの中で自然体の姿を切り取った。
写真集には、アイドルとして第一線を走り続けてきた真山の“今”を収録。20代最後の年に刊行される作品となり、これまで見せてこなかった初の水着カットやランジェリーカットにも挑戦している。
ストイックに活動を続けてきた真山の魅力を凝縮した1冊となっており、リラックスした表情から大人の一面まで、多彩な姿が楽しめる内容となっている。
■真山りかコメント
今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが20代もアイドルとして過ごす中で、ファンと皆さんと「次のライブはここ！」と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと「まちあわせ」です(ハート)
表紙の写真はまさに待ち合わせをして、出会った瞬間のような躍動感を感じています！ 大好きな赤色のワンピースをサラッと着こなせる女性になれて嬉しいです。ぜひ写真で大喜利のように真山の一言目を考えてみてください！（笑）
現在地点を示す一冊になれたらいいなと思って撮影に臨みましたが、想像していたよりもリラックスしていてよく笑っている写真がたくさんあります。水着、ランジェリーとやってこなかった挑戦に対して楽しむ余裕がアイドル経験で生まれたんだなと感じました。彩り豊かな20代を過ごせた証を皆さんに早くお届けしたいです！
【別カット】自然体な笑顔がかわいい！顔と同じサイズのジュースを持つ真山りか
今年で結成17周年を迎える私立恵比寿中学でグループ最年長を務める真山。撮影の舞台となったのはタイで、パタヤのビーチやリゾートヴィラ、街中や電車での旅など、さまざまなシチュエーションの中で自然体の姿を切り取った。
ストイックに活動を続けてきた真山の魅力を凝縮した1冊となっており、リラックスした表情から大人の一面まで、多彩な姿が楽しめる内容となっている。
■真山りかコメント
今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが20代もアイドルとして過ごす中で、ファンと皆さんと「次のライブはここ！」と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと「まちあわせ」です(ハート)
表紙の写真はまさに待ち合わせをして、出会った瞬間のような躍動感を感じています！ 大好きな赤色のワンピースをサラッと着こなせる女性になれて嬉しいです。ぜひ写真で大喜利のように真山の一言目を考えてみてください！（笑）
現在地点を示す一冊になれたらいいなと思って撮影に臨みましたが、想像していたよりもリラックスしていてよく笑っている写真がたくさんあります。水着、ランジェリーとやってこなかった挑戦に対して楽しむ余裕がアイドル経験で生まれたんだなと感じました。彩り豊かな20代を過ごせた証を皆さんに早くお届けしたいです！