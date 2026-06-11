「2026年上半期・流行ったアイドル」ランキング！ 2位は「CUTIE STREET」、では1位は？
αZ総研はN.D.Promotionが運営するメディア「Nom de plume（ノンデプルーム）」読者であるαZ世代女子を中心としたメンバー239人を対象に「2026年上半期・流行ったアイドルランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
※αZ世代とは、”ジェネレーションα世代”（2010年以降生まれの若年層）と”ジェネレーションZ世代”（1995年以降生まれの若年層）の総称
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、さまざまなメディアや音楽番組で楽曲を目にする機会が多かったCUTIE STREETでした。
キャッチーな楽曲が日本国内で人気を集めただけでなく、韓国でもバズるなど幅広いエリアで注目されました。
1位は、TikTokのダンス動画をきっかけに高い人気を集めたM!LKでした。
他のアイドルと区別がつく独自の魅力が支持されたほか、楽曲「爆裂愛してる」が同調査の流行った曲部門で1位に輝くなど圧倒的な勢いを見せました。
(文:All About ニュース編集部)
※αZ世代とは、”ジェネレーションα世代”（2010年以降生まれの若年層）と”ジェネレーションZ世代”（1995年以降生まれの若年層）の総称
2位：CUTIE STREET
2位は、さまざまなメディアや音楽番組で楽曲を目にする機会が多かったCUTIE STREETでした。
キャッチーな楽曲が日本国内で人気を集めただけでなく、韓国でもバズるなど幅広いエリアで注目されました。
1位：M!LK
1位は、TikTokのダンス動画をきっかけに高い人気を集めたM!LKでした。
他のアイドルと区別がつく独自の魅力が支持されたほか、楽曲「爆裂愛してる」が同調査の流行った曲部門で1位に輝くなど圧倒的な勢いを見せました。
(文:All About ニュース編集部)