個性を生かして会社を強くする 驚きの「人材活用術」に迫る：ブレイクスルー
6月6日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】個性を生かして会社を強くする 驚きの「人材活用術」に迫る
今回の開拓者は、前回に引き続き、都市鉱山を発掘するリネットジャパングループの黒田武志CEO。リネットジャパンが小型家電に眠る貴金属やレアメタル、さらにはプラスチックなど部品の95％以上を再資源化できるカギが、“徹底した分別”だ。
実はこの作業を任せているのは、知的障がいがある人たち。高い集中力で、多い時には1日100台近くのパソコンを解体・分別するという。この特性が強みになるとみた黒田は、障がい者を一般就労で雇用し、健常者と同等の給与を支払っているという。
さらに“リサイクル事業で1万人の障がい者雇用”を掲げる黒田は、JR東日本グループ、埼玉県戸田市と組んでリネットジャパンのノウハウを使ったパソコンの分別を開始。今後、全国の自治体や企業を巻き込み、事業の拡大を狙う。
多様な人材に活躍の場を与えながら企業の成長を目指す開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： リネットジャパングループ 黒田武志CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月13日（土）は、「見えないものを可視化する独自の光」を放送。
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今回の開拓者は、前回に引き続き、都市鉱山を発掘するリネットジャパングループの黒田武志CEO。リネットジャパンが小型家電に眠る貴金属やレアメタル、さらにはプラスチックなど部品の95％以上を再資源化できるカギが、“徹底した分別”だ。
実はこの作業を任せているのは、知的障がいがある人たち。高い集中力で、多い時には1日100台近くのパソコンを解体・分別するという。この特性が強みになるとみた黒田は、障がい者を一般就労で雇用し、健常者と同等の給与を支払っているという。
多様な人材に活躍の場を与えながら企業の成長を目指す開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： リネットジャパングループ 黒田武志CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月13日（土）は、「見えないものを可視化する独自の光」を放送。