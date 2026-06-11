サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日（日本時間１１日）、米ナッシュビルのベースキャンプ地で練習を行った。メキシコのモンテレイでの事前合宿後、１日のオフを挟み、４日後に迫る１次リーグ初戦のオランダ戦に向けて本格始動。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、「ナッシュビルに入ってＷ杯の熱量と、いよいよ感が出てきたので。気合を入れてつけたいなと」と、背番号「５」と日の丸が記された特注のヘアバンド姿で登場した。

練習前に行われた現地の日本語補習校９０人との写真撮影では、自ら子どもたちの列に入って交流。日の丸ハチマキの子どもと笑顔で記念撮影を行った。

長友はメキシコ・モンテレイへの出国前セレモニーで、『闘魂』と書かれた日の丸のはちまきを頭に巻いて登場した。さらに、現地の宿舎に到着した際はＤＦ菅原とテンガロンハットをかぶって笑顔で対応。そしてナッシュビルでの本格練習がスタートしたこの日、特注だという“日の丸ヘアバンド姿”で現れた。まさに長友七変化。取材中、報道陣に対し「“やばいな長友”みたいになってないですか？」と自虐気味に質問する場面もあった。

「人生初」というヘアバンドの使用感について、長友は「本当はハチマキをつけて試合をしたいけど、どうなるか分からない。ヘアバンドだと、日焼けを塗って目に染みるのもなかったので。かなり感触はいいなと。試合でももちろん、状態が良ければつけたい」と実戦投入に意欲を示した。