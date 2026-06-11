中村橋之助＆元乃木坂46能條愛未「新婚さん」出演 自宅での甘えん坊な素顔暴露、プロポーズ前に母・三田寛子が放ったまさかの一言とは
【モデルプレス＝2026/06/11】歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が、6月14日放送の「新婚さんいらっしゃい！」番組55周年を記念した1時間SP（ABCテレビ・テレビ朝日ほか全国ネット／ひる12時55分〜）に登場する。
【写真】中村橋之助＆元乃木坂46能條愛未、列席者1000人豪華披露宴の姿
5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・橋之助（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條（31）夫妻。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで、笑いと驚き、そして祝福に満ちた1時間を送る。
2人の出会いは2021年のミュージカル「ポーの一族」。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2カ月間ほとんど会話がなかったという。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなキッカケとなった。
かつて自身もアイドルから梨園の妻となった、橋之助の母・三田寛子。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声だった。スタジオの司会陣も混乱に陥った、その真意が明らかになる。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、「僕のこと好き？」と連発するなど、甘えん坊になることを能條が暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條のカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。（modelpress編集部）
― 出演にあたっての周囲の反応
橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました。
能條：「え！！？新婚さん出るの！？！絶対観る！」と皆様が嬉しそうに言ってくださるので、「新婚さんいらっしゃい！」という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！
― 収録の感想
橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！お2人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。
能條：すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが…私達の共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、様々な視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました。
― 注目ポイント
橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれれば嬉しいです。
能條：私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。是非ご覧ください！
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【写真】中村橋之助＆元乃木坂46能條愛未、列席者1000人豪華披露宴の姿
◆中村橋之助＆能條愛未「新婚さん」1時間SP出演
5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・橋之助（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條（31）夫妻。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで、笑いと驚き、そして祝福に満ちた1時間を送る。
◆中村橋之助、妻・能條愛未の“隠れオタク”過去を暴露される
かつて自身もアイドルから梨園の妻となった、橋之助の母・三田寛子。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声だった。スタジオの司会陣も混乱に陥った、その真意が明らかになる。
外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助だが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、「僕のこと好き？」と連発するなど、甘えん坊になることを能條が暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介する。番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條のカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。（modelpress編集部）
◆本人コメント
― 出演にあたっての周囲の反応
橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました。
能條：「え！！？新婚さん出るの！？！絶対観る！」と皆様が嬉しそうに言ってくださるので、「新婚さんいらっしゃい！」という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！
― 収録の感想
橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！お2人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。
能條：すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが…私達の共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、様々な視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました。
― 注目ポイント
橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれれば嬉しいです。
能條：私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。是非ご覧ください！
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