飛距離アップの基本はシャフトをしならせること【三觜喜一のKWレッスン】

飛距離アップの基本はシャフトをしならせること

飛距離アップの基本

飛距離アップをするためにはもちろん、ヘッドスピードを上げなければなりませんが、その前に「芯に当てる」ということが大前提になります。どんなに速くクラブを振っても、ミート率を上げないことには、初速が増えないので当然飛距離は伸びません。しかしそれはスイング作りの話になってしまうので、ここではある程度スイングができているという前提でお話をすると、飛距離アップに関して最も大事なのは、シャフトをダウンスイングで、どれだけしならすことができるかに尽きると思います。

おそらくほとんどの方が、腕の動きを止めてヘッドを走らせれば、飛距離が出ると思っていると思いますが、実際は腕が止まらないほうが、シャフトのしなり戻りというのは強く発生します。ですからドライバーにおいても、やはりハンドファーストのインパクトは必須条件で、まずハンドファーストにボールをとらえることです。これでシャフトがインパクトにかけてしなり戻り、より強いエネルギーがボールに発生します。そしてアイアンと同じように、しっかりとフェースターンをすることでヘッドが加速します。

この一連の動作の中で、シャフトをしっかりしならせるという感覚を、身に付けなければいけないのですが、そもそもシャフトを速く振るためには当然、バックスイングでもある程度スピードを上げていかないと、シャフト自体が生きてきません。ところが多くのアマチュアは形を作りに行ってしまって、バックスイング側でスイングをしていない人がとても多いのが現実です。ですからまずは、バックスイングでも文字通り、しっかりスイングをしなければいけないということを頭に入れておきましょう。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一