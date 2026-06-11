スタンスの広いHR打者はいない！アドレスにおける最適なスタンス幅とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

スタンスの広いホームラン打者はいない！アドレスにおける最適なスタンス幅とは！？

パワー=スピード×重さ スタンスの広いホームラン打者はいない

次にアドレスにおけるスタンス幅について考えてみましょう。一般にスタンス幅は肩幅程度とされていますが、その理由について教えてくれる人は多くありません。荒川先生は「自然体とは50センチ程度の高さから飛び降りたときの広さ」といい、おそらくほとんどの人にとってこれが肩幅になるはずです。そして、それを基本として「クラブの長さ、打ちたいボールの距離、高さなどによってスタンス幅はアレンジすべきもの」と理路整然と教えています。

ここでスタンス幅の持つ意味を考えます。スタンス幅が広ければ体重移動が大きくなり、反対に狭ければ体が回りやすくなります。また無意識であったとしても飛ばそうと思えば広く、方向性を重視すれば狭くしているはずです。もちろん限度はありますが、原理原則としては間違ってはいません。

ところが問題は、自分にあった、あるいは打ちたいボールにあったスタンス幅で構えている人が少ないという現実です。なんの疑いもなく肩幅で構えたり、飛ばそうと思って必要以上にスタンス幅を広くしたり……。

そこで、次の公式を覚えておきましょう。

「パワー(エネルギー)=スピード(回転)×重さ(力)」

荒川先生によれば、歴史的にみてもスタンス幅の広いホームラン打者はいないそうです。ベーブ・ルース、ハンク・アーロン、日本でも川上哲治さんや王貞治さんは、たしかに写真を見ると投手側にそれほど大きく踏み込んではいないことがわかります。つまりどちらかといえば、力よりも回転のスピードでボールを飛ばしている、ということなのでしょう。

もちろん、だからといってスタンス幅を狭くしろ、というのではありません。スタンス幅の意味を理解し、適切なスタンス幅で構えろ、というのです。

踏み込みが遠すぎるとエネルギーは逃げます。そこで少し近くに踏み込むことがポイントです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志