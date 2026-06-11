【韓国】
雇用統計（5月）08:00
予想　2.8%　前回　2.8%（失業率)

【英国】
RICS住宅価格指数（5月）08:01　
予想　-32.0%　前回　-34.0%（RICS住宅価格指数)

【トルコ】
中銀政策金利（6月）20:00
予想　37.0%　前回　37.0%（トルコ中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（6月）21:15
予想　2.4%　前回　2.15%（ECB政策金利)　
予想　2.25%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.65%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【米国】
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想　22.0万件　前回　22.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）　
予想　178.6万件　前回　177.7万件（継続受給者数)

生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想　0.7%　前回　1.4%（前月比)
予想　6.4%　前回　6.0%（前年比)　
予想　0.5%　前回　1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　5.4%　前回　5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
予想　-3.7%　前回　10.3%（前月比)

※予定は変更することがあります