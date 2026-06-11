本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（5月）08:00
予想 2.8% 前回 2.8%（失業率)
【英国】
RICS住宅価格指数（5月）08:01
予想 -32.0% 前回 -34.0%（RICS住宅価格指数)
【トルコ】
中銀政策金利（6月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（6月）21:15
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
※予定は変更することがあります
雇用統計（5月）08:00
予想 2.8% 前回 2.8%（失業率)
【英国】
RICS住宅価格指数（5月）08:01
予想 -32.0% 前回 -34.0%（RICS住宅価格指数)
【トルコ】
中銀政策金利（6月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（6月）21:15
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
※予定は変更することがあります