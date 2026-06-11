お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）が8日、Instagramを更新。へそ出しダンス動画に「痩せたねぇ」「色気がハンパない」などの反響が寄せられている。

【映像】110kg→65kgのビフォーアフターやへそ出しでダンスを踊る姿

2018年に番組の企画でパーソナルトレーナー・岡部友さん（40）と出会い、数年間にわたり運動や食事制限を行い、110kgあった体重を65kgまで落としたというゆりやん。減量後、Netflixのドラマ「極悪女王」で女子プロレスラー・ダンプ松本（65）を演じるため40kgの増量にチャレンジした。ドラマ撮影終了後は、1年3カ月をかけて約30kgの減量をしている。

2026年6月8日に更新したInstagramでは、「ずっと外でクラクションなっていたので動いた」とコメントし、へそ出しのウェアで車のクラクションに合わせたダンスを披露。

この投稿には「痩せたよね」「また締まってきてはる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）