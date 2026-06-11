オリラジ藤森慎吾、長女が生まれた今も“週1で妻とデート” 夫婦の時間作りにこだわる「育児にもまたハリが出ていい」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。15歳年下の妻・ミヅキさんとの“顔出し”ドライブトーク動画で、ファンから寄せられた夫婦の質問に次々と回答した。
【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森
この日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面にドライブへ。藤森が運転、ミヅキさんが助手席に座り、長女が寝ている間だけカメラを回し夫婦でトークを繰り広げた。なお、藤森は「ミー」、ミヅキさんは「シー」と互いのことを愛称で呼び合った。
動画の中盤頃からは、ミヅキさんが募集してくれたという夫婦への質問に答えるコーナーを実施。「結婚前にこれ話しておいてよかったってことはありますか？」「価値観が違った時はどうやって折り合いをつけてますか？」「家事分担ってどう決めましたか？」「お金管理って共同、別？オススメありますか？」など、数々の質問に答えていった。
「夫婦2人時間ってどうやって作ってますか？」の問いには、ミヅキさんが「夜寝る前にちょっとでも作ってるよね」と回答したほか、藤森は「週に1回はさ、子どもをお願いしてさ、デートしてますもんね。2人でディナー。これマスト。夜行けない時はランチ」と、週1のデートをルーティンとしていることを紹介。子どもの寝かしつけなど、やることをすべてやり終えたうえでベビーシッターに依頼しているという。
藤森は「あれがね、やっぱ俺的にすごいいいなって、大事だなって」「いろんな大変な要素もあるけど、でも（夫婦の時間は）作ろうと思えば作れる。そしてそれが必ずね、育児にもまたハリが出ていいよね。頑張れるよね」「夫婦時間はもう本当、積極的にとったほうがいいとわれわれは思います」などと、自身の体験から話していた。
コメント欄には「う〜ん、良い嫁さん！ てか、お互いリスペクトしてるのを感じました」「藤森さんの奥様のみづきさんおキレイな方ですね」「歳の差感じないですね！」「素敵な夫婦だと思う」「奥様とのドライブデート（ドライブトーク）も良かったです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森
この日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面にドライブへ。藤森が運転、ミヅキさんが助手席に座り、長女が寝ている間だけカメラを回し夫婦でトークを繰り広げた。なお、藤森は「ミー」、ミヅキさんは「シー」と互いのことを愛称で呼び合った。
「夫婦2人時間ってどうやって作ってますか？」の問いには、ミヅキさんが「夜寝る前にちょっとでも作ってるよね」と回答したほか、藤森は「週に1回はさ、子どもをお願いしてさ、デートしてますもんね。2人でディナー。これマスト。夜行けない時はランチ」と、週1のデートをルーティンとしていることを紹介。子どもの寝かしつけなど、やることをすべてやり終えたうえでベビーシッターに依頼しているという。
藤森は「あれがね、やっぱ俺的にすごいいいなって、大事だなって」「いろんな大変な要素もあるけど、でも（夫婦の時間は）作ろうと思えば作れる。そしてそれが必ずね、育児にもまたハリが出ていいよね。頑張れるよね」「夫婦時間はもう本当、積極的にとったほうがいいとわれわれは思います」などと、自身の体験から話していた。
コメント欄には「う〜ん、良い嫁さん！ てか、お互いリスペクトしてるのを感じました」「藤森さんの奥様のみづきさんおキレイな方ですね」「歳の差感じないですね！」「素敵な夫婦だと思う」「奥様とのドライブデート（ドライブトーク）も良かったです」などと、さまざまな反響が寄せられている。