見事に3色3柴...自分と真逆の色のベッドに寝る柴犬トリオ「自分の色を選んだときは”777“レベルの当たり」

見事に3色3柴...自分と真逆の色のベッドに寝る柴犬トリオ「自分の色を選んだときは”777“レベルの当たり」