ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦の試合前にメディア取材に対応。ウィル・スミス捕手（31）の負傷者リスト（IL）入りに言及した。

正捕手のスミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で、スタメンに名を連ねていたが、首の張りを訴え、急きょ先発メンバーから外れ、以降は欠場が続いている。

ロバーツ監督は原因について「寝違え」と説明しており「順調には回復しているよ。ただ、最後に試合に出てからもう4日ほど経っている。改善は見られているけれど、今日、本人やトレーナースタッフとも話をした結果、負傷者リスト入りが最も可能性の高い選択肢だと思う」とIL入りする見通しとした。

その理由として「そうすることで、その期間を回復に充てられるからね。だから、今のところはそれが一番現実的だと思っているし、その判断は今夜のどこかで下すことになるだろう」とした。

今後の捕手のやり繰りに関しては「現時点ではダルトン（ラッシング）がこの3連戦を捕手として務める予定だ。そして明日には誰かをこちらに呼ぶことになると思う。誰になるかはまだ分からないけれどね」とした。

この日のパイレーツ戦は「まだ捕手としては守ることができる」と緊急時はスミスがマスクをかぶる可能性にも触れた。

スミスは今季ここまで52試合に出場し、打率.249、6本塁打、23打点を記録している。