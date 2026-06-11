勝ったと思った役が、相手にも入っていた！こうなればもう天を仰ぐしかない“大事故”結末にファンも息を呑んだ。

【映像】2人とも勝ったと思ってる…まさかの“大事故”結末

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。敗者復活戦の序盤から、まさかのトリップス対決が展開。上位2名だけがファイナルテーブルへ進める緊張感の中、降りるに降りられない勝負が、最後の1枚までヒリヒリする展開となった。

上位2名がファイナルテーブルへ進出するサテライト方式の敗者復活戦で、現状5位の羽田千夏は、順位を少しずつ上げていかなければならない状況に置かれていた。

この場面、羽田はスペードの「J10」で参戦。ちょめはクラブの「Q10」、阿久津真央もスペードの「A」とクラブの「3」で入り、3人での争いとなった。フロップはハートの「10」、ダイヤの「10」、ハートの「2」。ボードに「10」が2枚出たことで、ちょめと羽田が同時にトリップスを完成させるレアな展開となった。実況のテツヤは「『10』が2枚！トリップスが2人！」と声を上げ、解説のAmuも「えぐい」と驚きを見せた。

ここまで積み上がったポットは5600点。羽田が1500点をベットすると、ちょめはコール。阿久津はここでフォールドし、勝負はトリップス同士の一騎打ちとなった。ターンカードはハートの「7」。この時点では、キッカーの差でちょめが優勢となる。Amuは「羽田さん目線では、すごく嫌なカードでしょうね」と、その後の決断を見守った。ちょめがチェックし、羽田もそれに続く。

リバーカードはダイヤの「8」。この時点でちょめの勝利が決まった。ちょめがチェックすると、羽田はここで勝負のベットに出る。テツヤが「どれくらい打つのか注目しましょう」と説明する中、羽田の決断は、ポットの約半分となる4000点のベット。これを見たちょめはコールした。

カードがオープンされ、勝ったのはちょめ。結果を見た瞬間、羽田は思わずうなだれ、しばらく顔を上げることができなかった。Amuも「いやーきついですね。ターンの『7』が厳しかったとしか思うしかないですね」と説明した。

その後、羽田はさらに天を仰ぎ、目をぎゅっとつぶって悔しさを隠しきれない様子。勝ったと思ってもおかしくないトリップス同士のぶつかり合いに、視聴者からは「これはキツい…」「大事故や」「うだちーきっつかわいそ」と反応が相次いだ。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）