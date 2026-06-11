元NM48和田海佑“新婚生活グラビア”でとろける美ボディ 『週刊SPA！』登場
元NMB48の和田海佑が、『週刊SPA!』6月16日号（発売中）の「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場した。
【表紙カット】“とろけそうな美ボディ”披露する和田海佑
ジューンブライドの季節に合わせた今回のグラビアで、和田は“新婚生活”をテーマにした撮影に挑戦。持ち前のあざとかわいい魅力と、とろけるような美ボディを披露し、グループ卒業後の新たな一面を見せている。
誌面では、まるで新婚の日常をのぞき見しているかのようなシチュエーションの中で、多彩な表情を披露。親しみやすさと色気を兼ね備えたカットの数々で存在感を放っている。
和田は1997年生まれ、兵庫県出身。2020年にNMB48の7期生としてデビューし、2025年11月にグループを卒業した。1st写真集『確信犯』を発売しているほか、今年5月に東京ドームで開催されたボクシング・井上尚弥対中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことでも話題を集めた。
【表紙カット】“とろけそうな美ボディ”披露する和田海佑
ジューンブライドの季節に合わせた今回のグラビアで、和田は“新婚生活”をテーマにした撮影に挑戦。持ち前のあざとかわいい魅力と、とろけるような美ボディを披露し、グループ卒業後の新たな一面を見せている。
誌面では、まるで新婚の日常をのぞき見しているかのようなシチュエーションの中で、多彩な表情を披露。親しみやすさと色気を兼ね備えたカットの数々で存在感を放っている。
和田は1997年生まれ、兵庫県出身。2020年にNMB48の7期生としてデビューし、2025年11月にグループを卒業した。1st写真集『確信犯』を発売しているほか、今年5月に東京ドームで開催されたボクシング・井上尚弥対中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことでも話題を集めた。