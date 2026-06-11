オードリー若林正恭さん初の小説「青天」が直木賞候補　若林さん「思ってもいませんでした」「見守る気持ち」　7月15日に選考

第175回芥川賞と直木賞の候補作が発表され、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の作品などが選ばれた。

直木賞の候補作には、初ノミネートとなるお笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の「青天」が選ばれた。

「青天」は高校のアメリカンフットボール部を舞台にした青春小説だ。

若林さんは「とにかくアメフトが好きで夢中で書いた作品なので、直木賞の候補作に選ばれると思ってもいませんでした。

主人公のアリが、想像よりずっと力強く遠くまで走っていくなあと。『そのまま直木賞にぶち当たってこい』と背中を見守る気持ちです。」などとコメントしている。

直木賞にはこのほかに3回目のノミネートとなる朝倉かすみさん（65）の「けんぐゎい」、

2回目のノミネートとなる凪良ゆうさん（53）の「多類婚姻譚」、

いずれも初ノミネートの蝉谷めぐ実さん（33）の「見えるか保己一」、原田ひ香さん（56）の「＃台所のあるところ」のあわせて5作品がノミネートされた。

芥川賞の候補作には5作品が選ばれた。

3回目のノミネートとなる鈴木涼美さん（42）の「悪い血」、

同じく3回目のノミネートとなる小砂川 チトさん（36）の「ゾンビ回収婦」、

初ノミネートとなる仁科斂さん（31）の「丹心」、

村司侑さん（46）の「ソリティアおじさんがいた頃」、

八木詠美さん（37）の「アンチ・グッドモーニング」がノミネートされた。

選考会は7月15日に行われる。